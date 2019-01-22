Лучшим школьникам Тынды выплатят стипендию мэра

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Торжественное чествование тындинских школьников, которые достигли успехов в учебе, спорте и творчестве, состоялось в актовом зале городской администрации. Сто одаренных детей в течение полугода будут получать стипендию мэра города Тынды – 500 рублей ежемесячно.

На праздничной церемонии сертификаты на право получения премии виновникам торжества вручила глава города Марина Михайлова. Школьников награждали в трех номинациях: «Интеллектуальный фонд города», «Талантами сильна Россия» и «Олимпийские надежды». Получают стипендию мэра учащиеся с 5 по 11 классы. Претендентов на стипендию мэра выдвигают образовательные, спортивные, музыкальная, художественная школы и Центр детского творчества.

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#дети #образование #Тында

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Анастасия Болотина