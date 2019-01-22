В России стали размещать фитнес-клубы в офисах учреждений: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Сербия вспоминает 20-ю годовщину начала бомбардировок силами НАТО; рецензия на фильм «Балканский рубеж»; в России меняют губернаторов. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» говорится о том, что в стране проявляется новая тенденция – размещение фитнес-клубов прямо в офисах учреждений. Таким образом работодатели заботятся о работоспособности и эффективности сотрудников. И это закономерно: по данным ВОЗ сотрудники офисов находятся в группе риска: гиподинамия, стресс, психоэмоциональные перегрузки, неправильное питание – это лишь часть тех опасностей, что подкарауливают людей на рабочем месте. Для нейтрализации негативных последствий работы, например, чтения газет, и устраивают в офисах уютные фитнес-помещения. Зашел, снял напряжение – и опять за работу!

Также в номере

В заметке на последней странице газеты говорится о том, что в эти дни Сербия вспоминает двадцатую годовщину начала бомбардировок силами НАТО тогда союзной республики Югославии. С 24 марта по 10 июня 1999 года на страну натовская авиация сбросила почти 80 тонн взрывчатых веществ, в том числе и кассетные авиабомбы, боеприпасы с ураном, что привело к всплеску онкозаболеваний. В заметке вы найдете и другие подробности американской безнаказанности.

Полный абзац

Югославскую тему продолжает «Российская газета-Неделя», рассказывающая о фильме «Балканский рубеж». Пишут, что это героическая лента, воспитывающая чувство патриотизма.

В попытках подпитать это чувство у себя, посетил кинотеатр. Развесистая клюква. Главный герой Гоша Куценко (он же генеральный продюсер фильма) в кадре выглядит абсолютно так же, как и в «Антикиллере», разве что потолстел. Красиво и медленно летящими пулями и минами нас уже не удивить – достаточно вспомнить тот же «Т-34». Песни в исполнении групп «Кино» и «ДДТ» мы слышали в других фильмах (начало тому положено «Братом»). Еще там буквально с первых кадров начинают выражаться улично-бытовым языком (повторять не буду). Но, возможно, это потому, что снята кинушка на деньги министерства культуры.

А буквально пятисекундный показ в самых последних кадрах кинорежиссера Эмира Кустурицы в роли таксиста, говорит о том, что деньги у министерства культуры все-таки есть.

Смысл картины в том, что если б не Россия, то мир бы рухнул. Слава богу, в хронике, вмонтированной в фильм, не показали пьяного Ельцина, дирижирующего духовым оркестром и Клинтона, играющего на саксофоне.

Но в материале «Недели» все написано так, чтобы вы потратили свои время и деньги на просмотр фильма.

Не пропусти

«Амурская правда» сегодня тоже рассказывает о трагедии. Газета вспоминает о том, как 100 лет назад японские интервенты расстреляли и сожгли заживо 257 жителей Ивановки. Под заголовком «Амурская Хатынь» говорится, что самому старому погибшему было 96 лет, а самому маленькому – всего годик. Японцы сожгли и все запасы хлеба, что обрекло оставшихся в живых на голод.

Автор материала Елена Павлова пишет, что об этих страшных событиях знают ничтожно мало не только в стране, но и в нашей области. Пожалуйста, не пропустите эту публикацию. В отличие от вышеназванного фильма она действительно взывает к лучшим чувствам.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где помимо того, почему у нас губернаторов меняют обоймами, помимо того, что россиянам обещают «гаражную амнистию», что жительницам Приамурья насчитали новые выплаты на детей, что 73-летнего Родована Караджича (вообще-то, одного из тех, кто противостоял американцам в югославском конфликте) Гаагский суд приговорил к пожизненному заключению – так вот, помимо всего этого, вы узнаете еще и о том, что Америка отрепетировала бомбежку Калининграда.

Но переживать особо не надо: наверняка у нас еще остались такие парни и девушки, которые, оставаясь безымянными, спасут, как в «Балканском рубеже» и весь мир в целом, и Калининград в частности.