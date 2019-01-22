В Благовещенске прошел концерт детей с ограниченными возможностями

В среду, 21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, в Центральной детской школе искусств Благовещенска состоялся уникальный концерт с участием «солнечных детей» и «детей дождя».

Рома Лобанов исполнил пионерскую песню «Ведь ты человек». Он, конечно, никогда не был пионером. Но о том, что не бывает дороги простой, он знает не только из песни. Говорить Рома начал только в шесть лет. А в семь – уже спел первую песню. И выяснилось, что у мальчика прекрасный голос и слух. Теперь он успешно занимается в школе искусств. Сейчас прошел отборочный тур на фестиваль «Шаг навстречу» и летом поедет в Санкт-Петербург.

Степан Егоров уже становился призером в номинации «Фортепианный дуэт». Степан занимается в школе два года, а Настя Шкарба – уже шесть лет. Начинала на отделении изобразительного искусства, потом училась играть на балалайке, теперь осваивает флейту.

Детей с синдромом Дауна, или с лишней 47 хромосомой, называют «солнечными». Они добрые, веселые и совсем не умеют злиться. Рождение такого ребенка не зависит ни от материального положения семьи, ни от возраста родителей, ни от чего. Такие люди всегда были и будут. И задача любого цивилизованного общества принять их такими, какие они есть. Во многих странах мира «солнечные дети» учатся в обычных школах, живут полноценной жизнью. России еще только предстоит пройти этот путь понимания.

«Мы занимаемся социально-педагогической реабилитацией детей-инвалидов. Чем больше дети в обществе, тем лучше. И нужно с ними заниматься наравне с обычными детьми», – считает руководитель организации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ и членов их семей «Открытый мир» Татьяна Радькова.

21 марта – это не только Всемирный день людей с синдромом Дауна, но и день распространения информации об аутизме. Таких детей, в отличие от «солнечных», называют «детьми дождя». Они очень чувствительны, стараются уединиться, не любят громкую речь и многолюдье. Но прекрасно обучаемы, способны и даже талантливы. Просто к ним нужен особый подход. Сейчас в ЦДШИ учатся семь детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них – Катя и Настя. Они занимаются живописью и танцами. А Лена Волкова – не только искусством, но и верховой ездой. Девочка имеет спортивные награды и параллельно осваивает музыкальные инструменты.

«Мы очень счастливы и рады, что учимся в этой школе, что сюда попали. Развиваемся. Что по изобразительному искусству, нас очень хвалят, что по домре – учительница хвалит. Говорит: способная девочка, старательная очень», – рассказала мама Лены Оксана Волкова.

Рома, Настя, Арсений в свое время участвовали в фестивале «Когда мы вместе – мы сильнее», в показах детской моды. У них – насыщенная жизнь, они постоянно в творчестве и полноправные участники учебного процесса. Конечно, огромная заслуга в этом их родителей. Все дети живут в полноценных, любящих семьях – и это самый главный фактор их развития. Именно родителям ребята посвятили песню из мультфильма «Бременские музыканты».

Сейчас школа выиграла муниципальный грант, и со следующего года сюда придут еще 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.