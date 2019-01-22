Амурская коммунистка Татьяна Ракутина протестует против решения ЦИК

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В Благовещенске член амурского отделения партии КПРФ Татьяна Ракутина проводит одиночный пикет. Возле здания правительства Амурской области Ракутина требует от членов областного избиркома оценить действия своих коллег. Центризбирком отказался передать экс-кандидату от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.

На заседании выступил председатель руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов. Он обосновал, почему президиум ЦК КПРФ принял решение о передаче мандата депутата Государственной думы именно Павлу Грудинину.

«Сейчас перед всеми нами поставлена историческая задача – выйти на мировые темпы развития и войти в пятерку наиболее развитых государств мира. Она сформулирована президентом, и мы ее полностью поддержали. Мы под нее подготовили программу и 12 законов, которые находятся на рассмотрении в Государственной думе. Наша программа базировалась на уникальном опыте нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алферова, который впервые в истории объединил общеобразовательную школу, высшую школу, академию и суперсовременное производство. Его уникальный академический университет не имеет аналогов, и позволит нам прорваться к самым большим высотам в науке и технике.

Наша программа базировалась также на уникальном опыте Павла Николаевича Грудинина, который создал одно из лучших предприятий в истории страны. Его совхоз имени Ленина даже в условиях кризиса показывает превосходные результаты. Это хозяйство сегодня имеет лучшие школы, лучшие детские сады, лучшие рабочие места. У сотрудников есть полный социальный пакет, а средняя зарплата составляет 90 000 рублей. На это хозяйство было пять бандитских наездов. Похоже, сегодня мы видим шестой. Но это уже будет попахивать политическим бандитизмом!» – предостерег Геннадий Зюганов.

Ранее мандат депутата Госдумы принадлежал нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта. Причиной отказа в передаче в ЦИК назвали наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

«Избиратели проголосовали за КПРФ, КПРФ решила наделить мандатом Грудинина. Все по закону. Почему ЦИК нарушает закон снова и снова? Почему горстка людей плюет на мнение народа? Почему им можно запросто отменить результаты выборов, которые им или их кукловодам не нравятся?» – написала член амурского отделения партии КПРФ Татьяна Ракутина в своем Инстаграме.

«По закону выборы прошли в 2016 году. Люди проголосовали за КПРФ. Далее по закону избирательная комиссия просто распределяет мандаты, отданные за КПРФ. И когда мандат освобождается, у партии есть отведенное законом время для принятия решения о передаче мандата любому кандидату из списка. Партия выполнила свое законное требование и передала свое решение в ЦИК о передаче вакантного мандата Павлу Николаевичу Грудинину. По закону ЦИК выступает в роли статиста: они должны подтвердить решение центрального президиума КПРФ и передать этот мандат. Но вчера, впервые за 25 лет, такой передачи не произошло», – объясняет Татьяна Ракутина.

Как сообщила участница протестной акции, в течение дня члены регионального отделения КПРФ намерены сменять друг друга у здания правительства Амурской области.