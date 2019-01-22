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сегодня, 10:16 9

Амурская коммунистка Татьяна Ракутина протестует против решения ЦИК

Амурская коммунистка Татьяна Ракутина протестует против решения ЦИК
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске член амурского отделения партии КПРФ Татьяна Ракутина проводит одиночный пикет. Возле здания правительства Амурской области Ракутина требует от членов областного избиркома оценить действия своих коллег. Центризбирком отказался передать экс-кандидату от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.

На заседании выступил председатель руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов. Он обосновал, почему президиум ЦК КПРФ принял решение о передаче мандата депутата Государственной думы именно Павлу Грудинину.

«Сейчас перед всеми нами поставлена историческая задача – выйти на мировые темпы развития и войти в пятерку наиболее развитых государств мира. Она сформулирована президентом, и мы ее полностью поддержали. Мы под нее подготовили программу и 12 законов, которые находятся на рассмотрении в Государственной думе. Наша программа базировалась на уникальном опыте нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алферова, который впервые в истории объединил общеобразовательную школу, высшую школу, академию и суперсовременное производство. Его уникальный академический университет не имеет аналогов, и позволит нам прорваться к самым большим высотам в науке и технике.

Наша программа базировалась также на уникальном опыте Павла Николаевича Грудинина, который создал одно из лучших предприятий в истории страны. Его совхоз имени Ленина даже в условиях кризиса показывает превосходные результаты. Это хозяйство сегодня имеет лучшие школы, лучшие детские сады, лучшие рабочие места. У сотрудников есть полный социальный пакет, а средняя зарплата составляет 90 000 рублей. На это хозяйство было пять бандитских наездов. Похоже, сегодня мы видим шестой. Но это уже будет попахивать политическим бандитизмом!» – предостерег Геннадий Зюганов.

Ранее мандат депутата Госдумы принадлежал нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта. Причиной отказа в передаче в ЦИК назвали наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

«Избиратели проголосовали за КПРФ, КПРФ решила наделить мандатом Грудинина. Все по закону. Почему ЦИК нарушает закон снова и снова? Почему горстка людей плюет на мнение народа? Почему им можно запросто отменить результаты выборов, которые им или их кукловодам не нравятся?» – написала член амурского отделения партии КПРФ Татьяна Ракутина в своем Инстаграме.

«По закону выборы прошли в 2016 году. Люди проголосовали за КПРФ. Далее по закону избирательная комиссия просто распределяет мандаты, отданные за КПРФ. И когда мандат освобождается, у партии есть отведенное законом время для принятия решения о передаче мандата любому кандидату из списка. Партия выполнила свое законное требование и передала свое решение в ЦИК о передаче вакантного мандата Павлу Николаевичу Грудинину. По закону ЦИК выступает в роли статиста: они должны подтвердить решение центрального президиума КПРФ и передать этот мандат. Но вчера, впервые за 25 лет, такой передачи не произошло», – объясняет Татьяна Ракутина.

Как сообщила участница протестной акции, в течение дня члены регионального отделения КПРФ намерены сменять друг друга у здания правительства Амурской области.

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#митинги #партии #политика

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Комментарии
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  • Тироль

    Тироль
    30 минут назад

    миллионер в компартии?нонсенс

  • системник

    системник
    20 минут назад

    Кранты коммунизму приходят.

  • Крив Кнорин

    Крив Кнорин
    19 минут назад

    да ясно что коммунисты продают мандат капиталисту взамен депутатской неприкосновенности-лучше бы Ракутина отстаивала интересы малоимущих

  • Изумруд

    Изумруд
    15 минут назад

    молодец, достойна уважения

  • Тироль

    Тироль
    14 минут назад

    чего там уважать?попиариться решила

  • full

    full
    14 минут назад

    Хз, в чем прикол протаскивать обычную политическую проститутку? Было выгодно, был в ЕР, стало выгодно, присоседился к типа коммунистам...

  • physic1

    physic1
    10 минут назад

    Единственный мужик оказалась в Парламенте амурском, когда Колесов Колян их плющил.Уважаю!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Тироль

    миллионер в компартии?нонсенс



    Так он ещё и капиталист!



    Кстати, Зю тоже лукавит, забывая, что совхоз имени Ленина вообще не совхоз, а настоящее ЗАО (форма организации непубличной компании (общепринятое сокращение — АО) — акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее определённого круга лиц, непубличное акционерное общество не обязано публиковать финансовую отчётность для всеобщего сведения) , более сорока процентов акций которого принадлежит лично Грудинину.





    ~~Как сообщила участница протестной акции, в течение дня члены регионального отделения КПРФ намерены сменять друг друга у здания правительства Амурской области.



    Хорошо, наверное, быть членом реготделения КПРФ.



    Им работать не надо.



    Можно стоять где захочется и сколько захочется.



  • Тироль

    Тироль
    7 минут назад

    очень странная партия КПРФ-капиталистическая партия Российской Федерации

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