В Благовещенске провели «научные бои» (фото)

Молодые благовещенские ученые выступили на «научных боях». Science Slam Show – так называется это мероприятие. Оно призвано привлечь молодежь в науку и, возможно, найти спонсоров для уже готовых проектов. В их числе – возможность печатать кожу на 3D-принтере и методика, которая помогает восстанавливать внешность по черепу.

Как визуально восстановить внешность, например, Пушкина, знает Антон Петайчук. Благовещенец около года проработал в следственном комитете. Сейчас преподает в АмГУ на юридическом факультете и всерьез интересуется методами восстановления облика человека по черепу. Взял за пример методы известного ученого Михаила Герасимова – портретную и графическую реконструкцию. Их, говорит Антон, необходимо внедрить в работу амурских правоохранителей. По расчетам молодого ученого, при использовании этого метода количество нераскрытых дел в Приамурье сократится почти на 20 процентов.

«Несколько сотен неопознанных трупов в течение года в Амурской области обнаруживается. С этим необходимо что-то делать, не всегда генотипическая экспертиза позволяет решить этот вопрос, тот метод, который я сейчас вам презентовал, – я не являюсь его разработчиком, я являюсь анализатором, и моя цель – пропагандировать его введение», – говорит Антон Петайчук.

Студент АГМА Егор Устинов занимается восстановлением поврежденной кожи. Он уверен, что аналог человеческой кожи можно получить из обычного желатина. Чтобы вещество имело пористую структуру, его модифицируют химическими веществами и стерилизуют. Потом клетки потенциального пациента подсаживают в желатин с помощью 3D-принтера.

«Он не вызывает ответной иммунной системы у человека, он достаточно дешев в производстве, ну и он доступен, в принципе. В планах поставлять данные продукты в клиники, в больницы, в ожоговые отделения, чтобы люди получили помощь более эффективную, чем современные классические методы», – говорит студент 4 курса АГМА Егор Устинов.

Следующий этап исследования у молодых ученых – испытания на животных.

Этот и другие проекты, в общем их было пять, представили на научном Science Slam Show. Буквально – в «научных боях». Ребята рассказали, например, как определить темперамент собаки. Или предлагали упростить жизнь аграриям – вести учет посевных работ на дальневосточном гектаре с помощью аэросъемки.

«Научные бои» организовали городской совет молодых ученых и управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

«В жюри у нас все те, кто пришли в зал, потому что сам формат Science Slam подразумевает, что одобрения зрителей измеряют шумомером, и кому больше всего хлопают, тот и является победителем. Я считаю, что это самое независимое жюри, которое только может быть», – говорит начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Юрий Васильев.

Победил Антон Петайчук и его методы восстановления внешности. Такое научное шоу популярно во всем мире. Бои охватили уже несколько десятков стран. В Благовещенске мероприятие прошло уже дважды. Его организаторы уверены, что шоу не только привлечет молодых людей в науку, но и поможет найти спонсоров для воплощения в жизнь уже готовых проектов.