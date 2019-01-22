В Магадане задержали амурчанку с наркотиком внутри

В аэропорту Магадана задержали амурчан – мужчину и женщину. У них изъята крупная партия гашишного масла. Почти 200 граммов наркотика 35-летняя женщина прятала в своем теле.

«Она планировала перевезти вещество в Магадан. Вместе с женщиной задержан сопровождающий ее мужчина. Его подозревают в организации перевозки», – сообщает старший помощник Магаданского транспортного прокурора Юлия Заикина. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконная перевозка наркотических средств в крупном размере». Магаданская транспортная прокуратура признала законным и обоснованным процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Амурчанам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Елена Котейко