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сегодня, 09:10 3

В Магадане задержали амурчанку с наркотиком внутри

В Магадане задержали амурчанку с наркотиком внутри
Фото: pixabay.com

В аэропорту Магадана задержали амурчан – мужчину и женщину. У них изъята крупная партия гашишного масла. Почти 200 граммов наркотика 35-летняя женщина прятала в своем теле.

«Она планировала перевезти вещество в Магадан. Вместе с женщиной задержан сопровождающий ее мужчина. Его подозревают в организации перевозки», – сообщает старший помощник Магаданского транспортного прокурора Юлия Заикина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконная перевозка наркотических средств в крупном размере». Магаданская транспортная прокуратура признала законным и обоснованным процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Амурчанам грозит до 10 лет лишения свободы.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Очередной шокирующий заголовок от АИ))))) Скоро коллекционировать начну

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В бизнес пошла, как медвед учителям и врачам советовал.

  • Крив Кнорин

    Крив Кнорин
    1 час назад

    заголовок из фильмов ужасов

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