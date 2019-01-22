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сегодня, 08:49 1

«Роскосмос» получил деньги для строительства второй очереди космодрома Восточный

«Роскосмос» получил деньги для строительства второй очереди космодрома Восточный
Фото: www.amur.info

«Роскосмос» получил финансирование на строительство второй очереди космодрома Восточный. Работы начнутся в конце апреля. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы вчера получили необходимое финансирование. Были доведены линии бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный», – сказал Рогозин.

«Сегодня мы уже завершаем вопросы, связанные с подготовкой распоряжения правительства о начале этих работ, о формировании единственного исполнителя. Надеюсь, что уже в конце апреля, начале мая начинаем уже земляные работы и бетонирование стартового стола, – отметил глава госкорпорации. – Поэтому с 2023 года, считаем, что должны успеть в срок, будем запускать уже тяжелые ракеты».

Как сообщает «Интерфакс», ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома Восточный не позднее 2023 года. «Первоначальные сроки стояли – 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023», – сказал вице-премьер. Он добавил: «За 2023 год нам выходить нельзя».

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты «Ангара». «Роскосмос» позиционирует Восточный как первый гражданский российский космодром.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома Восточный, где выполнено лишь четверть запланированного объема.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19», – сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.

«Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году», – добавил премьер. «Надо работать – меньше говорить и больше делать», – подытожил Медведев.

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#космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Братеев1снова воровать будут


    Не может быть...

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