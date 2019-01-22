Гороскоп на 22 марта: Рыбам не нужно реагировать на провокации, Тельцы свернут горы

Восход Солнца: 06:28

Заход Солнца: 18:44

Солнце в Овне.

Овен. Вы хорошо понимаете, что чувствуют другие, и поэтому легко находите подход к людям. Ни старые знакомые, ни те, кого вы видите впервые, не смогут утаить от Овнов ничего важного.

Телец. Сегодня Вам по силам горы свернуть. С накопившимися делами вы расправитесь без труда. Деловые вопросы вы решите благодаря личной инициативе и умению договариваться с людьми.

Близнецы. Близнецам в эту пятницу предстоит проявить организованность и целеустремленность, сосредоточиться на официальных планах и обязательствах.

Рак. 22 марта символизирует начало нового периода в жизни Раков. Благоприятно начинать обучение, осваивать новую профессию.

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Лев. Львов сегодня ничего не должно выводить из себя. Вы будете сдержаны и выше всех конфликтов. Вечер пройдет с долей романтики.

Дева. На пути к цели появятся неожиданные препятствия, а у Вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть.

Весы. Сегодня Весам не стоит вступать в словесные баталии. Ваши сила слова и сила убеждения на какой-то период ослабнут, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию и мнению.

Скорпион. Противоречивый день. Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Домашние проблемы и хлопоты могут изменить ваше настроение к худшему.

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Стрелец. Пятница для Вас станет чем-то большим, чем просто пятница. Даже если Вы не строите особых планов на этот день, то вечер закончится приятным удивлением.

Козерог. Козероги могут продолжить накручивать себя. Расслабьтесь, это не стоит этого. Просто делайте так, как считаете нужным и не занимайтесь самокопанием.

Водолей. Действия окружающих Вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. События внешней жизни потребуют от вас бесстрашия, настойчивости.

Рыбы. Сегодня Рыбам важно не поддаться внешнему давлению, как явному, так и завуалированному. Небезопасно уступать соблазну, руководствуясь обидой и реагировать на провокации, в том числе, идущие сверху.

Астролог: Вальдемар Небоходцев