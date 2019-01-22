В Благовещенске запускают молодежный проект «Поколение Z»

В Благовещенске детская медиашкола Play при Доме радио запускает новый проект – «Поколение Z», который создают юные участники школы. «Поколение Z» уже появился на всех основных интернет-площадках, и любой желающий может стать его активным участником. Причем, независимо от места жительства.

«Поколением Z называют тех, кто родился после 1990 года. Это люди, которые родились в эпоху компьютеров, интернета, телефонов и прочих гаджетов и не могут жить без этого. Именно для поколения Z мы создаем эту площадку», – рассказала директор медиашколы Светлана Нещадина.

Весь контент будут делать сами ребята – сейчас это дети от 11 до 17 лет. Поскольку «Поколение Z» расположился в нескольких соцсетях – Instagram, Youtube, Facebook, ВКонтакте, то и формат деятельности будет различаться: это видеоролики, фотографии, тексты. Во всем авторам станут помогать опытные наставники для того, чтобы у ребят улучшалось качество работы. Но изначально это будет именно их творчество.

«Мы запустили площадку несколько дней назад, и уже имеются первые работы, – рассказала Светлана Нещадина. – Причем не только из Благовещенска и Амурской области. У нас есть авторы из Владивостока и Санкт-Петербурга. И это еще одна отличительная черта "Поколения Z" – граждане мира, которые благодаря технологиям не чувствуют границ».

Проект «Поколение Z» открыт для всех. Организаторы объявили конкурс: каждый желающий от 12 до 21 года может подписаться на один из пабликов и прислать в «Поколение Z» свои размышления на тему «Что модно?». Их можно воплотить в любом удобном формате – от видеоблога до текстового поста. Конкурс продолжится до 24 марта.

Свои работы можно присылать на почту blagmedia@mail.ru либо в личные сообщения сообществ проекта в соцсетях. Авторы, чьи работы там появятся, войдут в постоянную команды проекта. Это и станет их победой в конкурсе.