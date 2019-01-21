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21марта
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сегодня, 21:04 0

В Благовещенске произошел пожар в 5-этажном доме

В Благовещенске произошел пожар в 5-этажном доме
Фото: pixabay.com

Вечером 21 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Благовещенска. Они сообщили о происшествии по адресу: улица Чайковского, 49. И предоставили фото с места события.

Фото очевидцев

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, вечером 21 марта пожарные выезжали на тушение по адресу: переулок Колхозный, 6 (этот дом находится рядом с тем, о котором сообщили горожане). В 5-этажном доме произошло возгорание на кухне одной из квартир – на 3-м этаже.

«На месте отработали пожарные подразделения. На данный момент будет работать инспектор. Установят объект горения и причину», – сказали в ведомстве.

Люди при пожаре не пострадали.

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#пожары #происшествия

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