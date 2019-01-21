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сегодня, 20:35 10

СМИ: прорабатывается сценарий оставить Путина у власти после 2024 года

СМИ: прорабатывается сценарий оставить Путина у власти после 2024 года
Фото: kremlin.ru

В администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти нынешнего главу государства Владимира Путина после 2024 года, когда истекают его полномочия в рамках второго подряд срока, и, согласно Конституции, он обязан покинуть свой пост.

Один из сценариев предполагает объединение с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков.Об этом, как пишет «Лента.ру», сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По словам политолога и бывшего сотрудника администрации президента Андрея Колядина, в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас разворачивается в Казахстане.

В то же время еще один опрошенный агентством политолог Аркадий Дубнов считает, что реализовать стратегию Назарбаева невозможно, поскольку политическая система России более сложная.

В течение последнего года темы суверенитета Белоруссии неоднократно касался президент республики Александр Лукашенко.

В декабре он заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В начале 2019 года он предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет «опробована на зуб».

В марте посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан». Полномочия президента Казахстана возложены на бывшего спикера сената Касым-Жомарта Токаева.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    47 минут назад

    господи да когда жэ это кончится?

  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    46 минут назад

    Пойду ка я - выпью Йаду.

    заколебали.

  • full

    full
    36 минут назад

    Вы не поверите - буквально вчера в связи с уходом Назарбаева пытался объяснить девятилетней дочери про политику, выборы и пр. И озвучил ей мнение про президентские сроки и как их обходят в России. Основной мыслью провел, что вот у Назарбаева не хватило здоровья работать далее, он самоустранился. Ельцину не хватило - он свалил. И насчет Путина предположил то же самое, что будет держаться за власть, пока вперед ногами не вынесут. И вот нате, назавтра такая незамысловатая фигня в новостях...

  • Братеев

    Братеев
    32 минуты назад

    ну вот и накаркал

  • Кто

    Кто
    29 минут назад



    В администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти нынешнего главу государства Владимира Путина после 2024 года



    так он старый сильно, не сможет бронижилет носить

  • full

    full
    29 минут назад

    Братеев

    ну вот и накаркал



    Это называется анализ. Только Сереге не говори.

  • За Родину, за путина

    За Родину, за путина
    29 минут назад



    Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

    2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

    3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

    4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.



    Что значит прорабатывается? Кем?

    Мы, народ, против. Против путина и его кодлы. Вова, вали уже пожалуйста из Кремля.

  • ФИО

    ФИО
    16 минут назад

    страх разоблачения преемником? наворотили то, не одному поколению разгребать.

  • postal

    postal
    15 минут назад

    Ну,во первых-Лукашенко не шибко стремится в Россию,ему и так неплохо сидится Президентом.А во-вторых блумберг это что за издание?яТипа спид инфо штоле?Не ссысь,братеев,ты бы лучше ввж попросил уйти,а то он засиделся!

  • Братеев

    Братеев
    5 минут назад

    тебе какая разница-ты за Квачкова голосуешь

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