СМИ: прорабатывается сценарий оставить Путина у власти после 2024 года

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В администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти нынешнего главу государства Владимира Путина после 2024 года, когда истекают его полномочия в рамках второго подряд срока, и, согласно Конституции, он обязан покинуть свой пост.

Один из сценариев предполагает объединение с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков.Об этом, как пишет «Лента.ру», сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По словам политолога и бывшего сотрудника администрации президента Андрея Колядина, в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас разворачивается в Казахстане.

В то же время еще один опрошенный агентством политолог Аркадий Дубнов считает, что реализовать стратегию Назарбаева невозможно, поскольку политическая система России более сложная.

В течение последнего года темы суверенитета Белоруссии неоднократно касался президент республики Александр Лукашенко.

В декабре он заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В начале 2019 года он предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет «опробована на зуб».

В марте посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан». Полномочия президента Казахстана возложены на бывшего спикера сената Касым-Жомарта Токаева.