Архитектор призывает перенести барельеф на площади Победы в Благовещенске

Внести изменения в мемориальный комплекс на площади Победы в Благовещенске призывает архитектор Елизавета Коваленко. Она полагает, что после реконструкции в 2005 году был искажен смысл архитектурного ансамбля. Барельеф, который стоял напротив Вечного огня, переместили на северную сторону.

Елена Коваленко – член Союза архитекторов России с 1992 года. Принимала участие в реконструкции площади Ленина в честь 140-летия Благовещенска, проектировала кварталы, многоквартирные дома в областном центре, а также православные храмы – поселка Прогресс, рядом с космодромом Восточный. Елена Коваленко – автор интерьера Амурского театра драмы.

Архитектор полагает, что в настоящее время барельеф стоит не на месте; хотя он на протяжении 40 лет был неотъемлемой частью мемориального комплекса, как и стела с изображением солдата у Вечного огня и аллея каменных плит, олицетворяющих приспущенные знамена. Барельеф в этой композиции играл роль обращения к погибшим солдатам и стоял «лицом» к стеле, завершая архитектурную композицию площади Победы. На нем изображены мать с ребенком как знак того, что жертвы солдат были ради жизни на Земле.

В 2005 году, к 60-летию Победы, площадь отреставрировали, возвели Триумфальную арку. На время работ барельеф переставили в другое место, и с тех пор он находится на северной стороне площади Победы. Тем самым поменялся не только облик всего мемориального комплекса, построенного в 1967 году, но и его смысл, считает Елизавета Коваленко. Памятник, созданный тремя амурскими архитекторами Капаевым, Брейшем, Ларионовым и скульптором Черницким, по ее мнению, разрушен.

«Он находился с восточной стороны, и когда солнце поднималось, то инсталляция площади была грамотно использована, тексты на барельефе хорошо читались. А сейчас вы можете увидеть, что он ослепляется солнцем и не читается, не выразителен», – отмечает архитектор.

Решение перенести барельеф было принято специальными комиссиями, для этого был разработан проект. По нему за стелой должна была появиться стена памяти с фамилиями ушедших на войну амурчан, а барельеф переместили в сторону. Вернуть его на место нельзя, иначе он закроет отреставрированные фасады Центра эстетического воспитания и библиотеки, объяснили Елизавете Коваленко власти. Все изменения в мемориальный комплекс внесены законно, с учетом архитектурных особенностей.

«Проектные материалы были рассмотрены на архитектурном совете и экспертном совете при управлении культуры Приамурья. Оба одобрили проектные решения, в том числе перенос барельефа. Таким образом, все нормы действовавшего на тот момент закона об охране культурного наследия были соблюдены», – говорит начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Еще одно изменение, которое смутило архитектора, то, что другой мемориал, в память о тружениках тыла, установленный к 70-летию Победы, присоединили к барельефу. По мнению благовещенки, идеи этих памятников разные, да и внешне они не сочетаются. Более поздний мемориал – это горельеф, на котором изображенные фигуры значительно выступают. По этому поводу еще в 2017 году Елена Коваленко обратилась в мэрию.

Из ответа администрации Благовещенска: «В ответ на ваше обращение по вопросу соответствия текста на памятнике Труженикам тыла идее монумента администрация города сообщает, что в связи с дефицитом бюджета в программе "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на 2015-2020 годы" в 2017 году не предусмотрены средства на услуги по изготовлению, реконструкции и ремонту памятников, монументов и их частей».

Елизавета Коваленко предлагает восстановить историческую справедливость и все же вернуть барельеф на прежнее место, немного отодвинув его в сторону, чтобы он никому не мешал. Но пока эта идея не нашла поддержки у властей.