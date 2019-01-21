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сегодня, 19:39 0

В Благовещенске отметили Новруз (фото)

В Благовещенске отметили Новруз (фото)
Фото: Амур.инфо

Для воспитанников благовещенского детского дома устроила праздник азербайджанская диаспора. Вместе с детьми они отметили национальный праздник прихода весны – Новруз. Накрыли сладкий стол и подарили детскому дому компьютер. Дети встретили гостей концертом.

«Дети есть дети. Детям, в первую очередь, нужно внимание. (…) Этот праздник празднуют в Татарстане, Азербайджане, Дагестане, Турции, Иране. Самый главный наш праздник. Мы каждый год приезжаем сюда, привозим подарки, в чем нуждаются. В этот раз подарили ноутбук», – рассказал председатель Амурской областной общественной организации Азербайджанского национально-культурного общества Тофик Нифталиев.

С благовещенским детским домом эта организация сотрудничает уже 15 лет. Общественники приезжают к ребятам на праздники, спонсируют некоторые поездки на конкурсы.

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#дети #праздники

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