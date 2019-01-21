В Белогорске супругов, которые вместе более 25 лет, наградят медалями

В Белогорске ежегодно 8 июля празднуют Всероссийский день семьи, любви и верности. У семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», учрежденная организационным комитетом Российской Федерации.

«В нашем городе, как и по всей России, в этот праздник будут награждены пары, живущие в браке более 25 лет. Те, кто отличается крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добился благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества, – рассказала специалист организационного отдела Ирина Голодова. – Если среди ваших родственников, друзей или знакомых есть такие супружеские пары, которые достойны получить медаль "За любовь и верность", необходимо обязательно рассказать о них».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, заявить о семьях можно в организационный отдел городских властей по адресу: улица Гагарина, 2, кабинет № 404. Телефон 2-11-51.