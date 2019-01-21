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сегодня, 19:10 3

В Приамурье сняли на видео, как делили нору лиса и барсук

В Приамурье сняли на видео, как делили нору лиса и барсук
Фото: кадр видео

В Амурской области сняли уникальное видео из жизни диких животных. Удалось запечатлеть «конфликт» лисы и барсука из-за норы. Ролик опубликовал на своем сайте Хинганский государственный заповедник.

Как отмечается, при инвентаризации жилых убежищ в окрестностях озера Клешенское 7 марта на некоторых активно используемых норах были установлены фотоловушки. Одна из этих камер и засняла ночной «конфликт» норных животных.

«Лиса присмотрела для себя подходящее убежище, но оказалось, что оно уже занято. И когда вернулся хозяин, она попыталась отстоять свое право на эту нору. Но барсук довольно опасный соперник и достойно ответил захватчице», – пишет заповедник.

Сообщается, что лисицы довольно часто используют норы барсуков для выведения потомства, причем присматривать подходящую нору начинают задолго до появления щенят.

Эта нора является довольно популярной среди норников. Так, в 2018 году здесь вывела свое потомство енотовидная собака.

Видео: khingan.ru

Просмотров всего: 547

#животные #природа

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    59 минут назад

    Тихо в лесу, только не спит барсук.

    С лисой им сейчас не до скук.

    Приближалось полнолуние.

  • Кто

    Кто
    49 минут назад

    чето я в конце фильма не понял чем дело кончилось.

  • Кто

    Кто
    47 минут назад



    но оказалось, что оно уже занято. И когда вернулся хозяин, она попыталась отстоять свое право на эту нору. Но барсук довольно опасный соперник и достойно ответил захватчице», – пишет заповедник.



    че ответил?

    лисы же вроде у барсуков норы отбирают просто в них периодически гадя, пока хозяина-барсука нет.

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