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Благовещенские школьники за два дня собрали 6 тонн макулатуры

Благовещенские школьники за два дня собрали 6 тонн макулатуры
Фото: amurobl.ru

21 марта, в Международный день лесов, студенты факультета природопользования Дальневосточного ГАУ совместно с министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья подвели итоги акции по сбору макулатуры «Спасем дерево». Мероприятие проходило с 19 по 20 марта.

Бумагу, газеты и журналы собирали 400 ребят из 8 школ Благовещенска. В результате 6 тонн макулатуры переданы в цех переработки вторсырья одной из областных компаний.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, больше всех отличилась благовещенская гимназия № 1, которая принесла на акцию почти 3 тонны макулатуры. Поэтому помимо грамоты и книги о растениях и деревьях региона им вручили деньги, которые они потратят на озеленение пришкольной территории. Остальные участники получили грамоты, благодарственные письма и ценные подарки, одним из которых стало вечнозеленое хвойное дерево – кипарисовик.

В будущем акция «Спасем дерево» станет постоянной. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области намерено оказывать поддержку в приобретении ценных призов: на следующем мероприятии самые активные школьники получат фотоаппараты и велосипеды.

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#школа

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