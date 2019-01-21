Амурский вокальный коллектив победил в международном конкурсе

Воспитанники детской вокальной студии Дома культуры села Волково Благовещенского района стали победителями международного творческого конкурса «Радуга талантов». 1-е место с произведением «Кукушкины гаммы» заняли София Варенич, Ангелина Нетребко, Анна Яценко, Вероника Шкарупа и Виктория Никулина.

Творческое соревнование проводилось в заочной форме. Коллективам-участникам нужно было записать выступление на видео и отправить его по электронному адресу на суд конкурсного жюри, пишет газета «Телепорт».

«У коллектива это не первая награда такого высокого достоинства. В разные годы наши юные вокалисты становились призерами областных, дальневосточных, всероссийских конкурсов, – рассказала музыкальный руководитель коллектива Оксана Крячко. – Очень хорошо наших вокалистов знают в городе Благовещенске, где они регулярно выступают на различных городских и областных мероприятиях. Ежегодно с наступлением теплого сезона ребята начинают выступать на сценах Первомайского парка и Городского парка культуры и отдыха. Текущий год не станет исключением».

В этом году вокальной студии Дома культуры села Волково исполняется 6 лет. Ее посещают около 30 исполнителей. Ребята занимаются по направлению «Эстрадный вокал».