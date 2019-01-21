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сегодня, 18:30 0

Суд взыскал с подрядчика Восточного 63 миллиона рублей

Суд взыскал с подрядчика Восточного 63 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску космодрома Восточный взыскал с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (подрядчик космодрома) около 63 миллионов рублей. Истец же требовал взыскать сумму гораздо больше – более 3,3 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд 21 марта отклонил жалобу дирекции космодрома Восточный на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В этом иске космодром как заказчик потребовал от ответчика, выполнявшего функции подрядчика, выплатить неустойку за нарушение сроков исполнения госконтракта от 28 декабря 2014 года «Создание системы телекоммуникационного обеспечения и связи». Как заявил представитель истца, контракт уже расторгнут, а просрочка выполнения работ составляет в настоящее время три года.

Требование о взыскании неустойки арбитраж Москвы ранее выделил в отдельное производство из дела, в котором дирекция космодрома просила расторгнуть госконтракт, передать недостроенный объект, документы и материалы и освободить стройплощадку. В том деле стороны в июле заключили мировое соглашение. Ответчик обязался вернуть истцу неотработанный аванс в размере около 156 миллионов рублей, а также освободить площадку, передать объект и документы. Кроме того, стороны согласились с расторжением контракта.

Как пояснил в суде представитель «ГВСУ по спецобъектам», 80 % от цены госконтракта приходилось на приобретение импортного оборудования. По его словам, вскоре после подписания контракта, цены на это оборудование выросли в три раза в связи с ослаблением курса рубля, и «всем стало понятно», что контракт исполнить не удастся. Как уточнил ответчик, «в смете на оборудование было заложено 579 миллионов рублей, а рынок предлагал его уже за 1,5 миллиарда рублей».

Суд первой инстанции счел доказанными доводы ответчика об изменении реальной стоимости оборудования по сравнению со сметной и пришел к выводу, что причиной просрочки выполнения ответчиком обязательств по контракту явилось, в том числе, ненадлежащее исполнение истцом своих обязательств. Арбитраж Москвы удовлетворил иск частично, взыскав неустойку только за период с 23 декабря 2015 года по 26 марта 2016 года.

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#космодром #строительство #суды #финансы

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