Василий Орлов участвовал в заседании Совета при полпреде ДФО

Во Владивостоке прошло заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. Амурский губернатор выступил с докладом, посвященным подготовке к пожароопасному сезону.

Василий Орлов рассказал, что в Приамурье обстановка с пожарами стабильная. С 15 марта в 9 муниципальных образованиях официально стартовал пожароопасный сезон.

По словам губернатора, в регионе были выполнены все необходимые подготовительные мероприятия. К тушению возгораний готовы личный состав – 948 человек, 461 единица техники, 4 самолета и 2 вертолета.

«Мы обсудили, достаточно ли мер, предпринимаемых субъектами, и федеральных субвенций для эффективной борьбы с природными пожарами. Для нас это очень важный вопрос, так как в регионе 27 миллионов гектаров приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. Одной из основных проблем является недостаточность сил и средств, которая обеспечена только на 30 % от расчетной потребности. Ежегодно закладываемое и выделяемое субъекту финансирование на вопросы по охране лесов от пожаров заведомо не соответствует объемам стоящих задач и выполняемых работ. И, несмотря на увеличение в 2018 и 2019 годах объемов субвенции, продолжает наблюдаться дисбаланс между планируемыми объемами финансирования и фактическими расходами. На заседании мы обсудили возможные пути выхода из ситуации: вопросы обеспечения пожарной техникой, возможность создания резервных фондов на случай их использования во время пиков пожарной опасности, как в прошлом году в Приамурье», – пояснил глава региона.

Было отмечено, что решением проблемы может стать внесение изменений в методику распределения между субъектами России субвенций из федерального бюджета. Как сообщало Амур.инфо, Юрий Трутнев на этом заседании заявил, что на охрану лесов от пожаров Дальнему Востоку выделяют 12 рублей на гектар, а Кавказу – 500.