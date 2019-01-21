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сегодня, 18:10 0

В Белогорском районе с моста упал грузовик (видео)

В Белогорском районе с моста упал грузовик (видео)
Фото: кадр видео

21 марта в Белогорском районе произошло серьезное ДТП: грузовой автомобиль КамАЗ упал с моста. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась около 17:00. На место прибыли врачи, которые осмотрели водителя. От госпитализации он отказался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе села Возжаевка.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#ДТП #происшествия #транспорт

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