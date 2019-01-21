ОНФ призвал власти Благовещенска устранить нарушения при благоустройстве дворов

Благовещенск посетила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. Она побывала на обновленной городской набережной и в отремонтированных благовещенских дворах. После этого эксперты ОНФ призвали мэрию провести дополнительные работы по благоустройству набережной Амура и устранить нарушения, допущенные при ремонте дворов.

Совместно с региональными экспертами ОНФ Светлана Калинина посетила парк Дружбы и набережную реки Амур, территории которых были приведены в порядок по программе «Формирование современной городской среды», сообщает пресс-служба Амурского ОНФ.

«Эта набережная – одна из самых красивых в России. Но ее, на мой взгляд, нужно доработать – организовать парковки для инвалидов, увеличить количество общественных туалетов, в прогулочных зонах разместить развлекательные и коммерческие объекты. А на прилегающих к набережной улицах надо обустроить пешеходные переходы или установить светофоры», – отметила Калинина.

Она также посоветовала использовать на улицах энергосберегающие осветительные приборы, стоимость которых, по мнению представителей ОНФ, намного ниже установленных сейчас ламп на набережной Амура.

Также представители ОНФ посетили многоквартирные дома № 2 и № 3 в поселке аэропорта, где в 2017 году были капитально отремонтированы дворы. Местные жители пожаловались, что после первого же ливня на одной из детских площадок появились огромные лужи, а некоторые подъезды и подвалы затопило. Люди считают, что причиной стал некачественный ремонт придомовой территории, проведенный подрядной организацией.

Кроме того, для участия в программе по благоустройству города жильцам этих домов пришлось разрабатывать проектно-сметную документацию за собственный счет. Эксперты Народного фронта подготовят обращение в Минстрой РФ с просьбой дать оценку действиям администрации Благовещенска, поскольку считают, что люди не должны были за это платить.

Сообщается, что в следующий раз эксперты ОНФ посетят Благовещенск 1 мая.

«К этому времени городские и областные власти пообещали устранить все недочеты, а также привести в порядок канализационные люки в межквартальном проезде между домами и установить во дворах скамейки и урны», – говорится в информационном сообщении.

Между тем в благовещенской мэрии прокомментировали высказывания и предложения экспертов ОНФ. Отмечается, что Светлана Калинина посетила часть участка новой набережной вдоль улицы Пионерской, граничащую со строящимся участком берегоукрепления, работы на котором еще не завершены. Устройство дополнительных общественных туалетов уже предусмотрено в рамках освоения данной территории, предусмотрено и размещение дополнительных коммерческих объектов после того, как все участки будут введены в эксплуатацию и будут сформированы места под размещение данных объектов.

Что касается парковок для инвалидов, они находятся на парковочных зонах вдоль действующей набережной реки Амур.

Насчет совета использовать более экономные энергосберегающие лампы в мэрии пояснили, что на набережной элементы наружного освещения уже эксплуатируются с использованием светодиодных ламп. Такие лампы размещены в верхнем уровне освещения. Лампы в тротуарных светильниках также в перспективе будут заменены на светодиодные.

По поводу того, что жители двух домов за свой счет разрабатывали ПСД для участия в программе по благоустройству дворов, в администрации ответили, ссылаясь на различные правила и постановления, что все было по закону.

«Установление администрацией города Благовещенска требования о предоставлении заинтересованными лицами проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории не только соответствует нормам градостроительного законодательства, но и является условием для участия в приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды" и получения финансовой поддержки из федерального и областного бюджета», – сообщили в администрации.

Относительно жалоб на некачественный ремонт в этих дворах и как следствие подтопление детских площадок, подъездов и подвалов, в мэрии прокомментировали, что в настоящее время с подрядной организацией уже решается вопрос о принятии мер, предотвращающих подтопление подъездов и подвальных помещений.

Ответили в администрации и по поводу канализационный люков, которые необходимо привести в порядок.

«Люки, о которых шла речь в рамках выезда, размещены на территории межквартального проезда, который не относится к реализации программы по благоустройству дворовых территорий. С ресурсоснабжающей организацией решается вопрос о приведении оголовков колодцев в надлежащее состояние», – говорится в ответе благовещенской мэрии.