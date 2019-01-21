В лесах Приамурья разложили вакцину от бешенства

До конца недели в Приамурье закончат раскладывать вакцину от бешенства, предназначенную для диких животных. Препарат распределили по районам в зависимости от численности хищников — лисиц, енотовидных собак и волков, которые чаще всего и становятся переносчиками смертельного вируса.

Всего для зверей приготовлено 120 тысяч доз вакцины. Это значительно больше реального количества хищников на территории региона, поэтому вакцинация, по оценкам специалистов, должна охватить всех подверженных заболеванию животных.

Раскладывают вакцину по лесам и местам скопления диких зверей специалисты двух амурских управлений — животного мира и ветеринарии. При этом привлекают охотников и представителей охотпользователей, которые хорошо знают свои территории.

«Вакцина от бешенства для диких зверей для стабилизации ситуации в регионе поступила за счет федеральных средств. Препарат представляет себой небольшие брикетики с прессованной вакциной, куда добавлены привлекательные по запаху и вкусу для животных компоненты», — пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области уже несколько раз обнаруживали хищников, зараженных бешенством. В селе Нижняя Ильиновка Михайловского района больной волк напал ночью на людей и собак, поранив нескольких. Затем зараженную волчицу убили неподалеку от села Куприяново того же района.