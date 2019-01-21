В Зейском районе должник разогнал арестованных коров и свиней

Зейский районный суд наложил арест на 10 голов скота, принадлежащих жителю отдаленного района. Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Вскоре взыскатель заявил о намерении должника уничтожить арестованный скот.

«В ходе совершения исполнительных действий должник, житель Зейского района, препятствуя исполнению требований исполнительного документа, распустил скот по населенному пункту», – сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области.

В результате оперативных мер, принятых должностными лицами службы судебных приставов Зейского района, решение суда исполнено в полном объеме. На коров и свиней наложили арест. Скот оставили на ответственное хранение должнику. На случай, если он решит заморить животных голодом или погубить их каким-нибудь другим способом, хозяина предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».

Как сообщает ведомство, в структурных подразделениях УФССП по Амурской области в текущем году на исполнении находилось 90 исполнительных производств о наложении ареста на имущество должников в обеспечительных целях. 33 исполнительных производства указанной категории окончены фактическим исполнением.