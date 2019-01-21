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сегодня, 17:47 6

В Зейском районе должник разогнал арестованных коров и свиней

В Зейском районе должник разогнал арестованных коров и свиней
Фото: pixabay.com

Зейский районный суд наложил арест на 10 голов скота, принадлежащих жителю отдаленного района. Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Вскоре взыскатель заявил о намерении должника уничтожить арестованный скот.

«В ходе совершения исполнительных действий должник, житель Зейского района, препятствуя исполнению требований исполнительного документа, распустил скот по населенному пункту», – сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области.

В результате оперативных мер, принятых должностными лицами службы судебных приставов Зейского района, решение суда исполнено в полном объеме. На коров и свиней наложили арест. Скот оставили на ответственное хранение должнику. На случай, если он решит заморить животных голодом или погубить их каким-нибудь другим способом, хозяина предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».

Как сообщает ведомство, в структурных подразделениях УФССП по Амурской области в текущем году на исполнении находилось 90 исполнительных производств о наложении ареста на имущество должников в обеспечительных целях. 33 исполнительных производства указанной категории окончены фактическим исполнением.

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#животные #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Кто

    Кто
    3 часа назад



    Скот оставили на ответственное хранение должнику.



    а если у него денег уже нет их кормить?

    приставам на хранение надо сдать, у них надежней

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    ну и работка у приставов, коров за хвосты ловить)

  • Наполеон XXIII

    Наполеон XXIII
    2 часа назад

    К административной ответственности должника хоть привлекли? В статье об этом ни слова нет, а о том что препятствовал приставам распуская скот - есть. Однако.....

  • Змей

    Змей
    2 часа назад

    Красавчик

  • Змей

    Змей
    2 часа назад

    На иллюстрации фото судебного приступа?

  • За Родину, за путина

    За Родину, за путина
    39 минут назад



    Скот оставили на ответственное хранение должнику. На случай, если он решит заморить животных голодом или погубить их каким-нибудь другим способом, хозяина предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».



    И нахрена он на это подписался? Пусть пристава бы и хранили у себя в офисе ответственно.

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