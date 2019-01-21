Билеты на поезд школьникам на лето начали продавать со скидкой в 50 %

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Холдинг «РЖД» принял решение предоставить скидки в 50 % на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании. Продажа дешевых билетов уже открыта.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, а также в вагоны электропоездов дальнего следования дочернего предприятия АО «ФПК». Отмечается, что в поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории России. В поездах иностранных перевозчиков – с части российского тарифа.

Оформить льготный билет для школьников можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

В компании поясняют, что при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглый год действует детский тариф. Стоимость проезда для дошкольников и младших школьников составляет 35 % от стоимости взрослого билета. Детям до 5 лет оформляется бесплатный проездной документ.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение главы РЖД Олега Белозерова о предоставлении скидки на проезд детей.

«Я думаю, что эта практика хорошая, она себя зарекомендовала наилучшим образом, потому что наши граждане этой льготой активно пользуются, это помогает многим семьям с детьми снизить расходы на поездки для отдыха: на юг или в другом направлении. Поэтому я думаю, что можно было бы пойти на эту меру и в текущем году с учетом того, что финансовое состояние "Российских железных дорог" это позволяет сделать», – сказал Дмитрий Медведев.

«Мы готовы к летним перевозкам. Хотим за лето перевезти более 38 миллионов пассажиров, из которых 2,5 миллиона – дети», – пояснил Олег Белозеров.