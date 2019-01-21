В Белогорске произошло убийство

В четверг, 21 марта, в Белогорске произошла стрельба. На улице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Человека, который может быть причастен к гибели мужчины, задержали полицейские.

В установлении местонахождения помогли очевидцы, которые описали его приметы. Сотрудники полиции города выяснили, в каком районе может находиться гражданин, схожий по приметам, указанным в ориентировке.

Как сообщает амурское управление МВД России, при отработке территории полицейские обнаружили разыскиваемого в кузове внедорожника, где он пытался спрятаться, накрывшись картоном.

Задержанного мужчину 1969 года рождения доставили в отдел полиции. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели мужчины.

По информации подписчиков одного из белогорских инстаграм-аккаунтов, стрельба произошла по улице Славянской. Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский, возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».