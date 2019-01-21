Водитель на Lexus сбил двух девушек

В четверг, 21 марта, в Благовещенске произошло ДТП: водитель на автомобиле Lexus RX 300 сбил двух девушек, которые переходили дорогу. Происшествие произошло на улице Октябрьской рядом с улицей Трудовой.

Видео: https://www.instagram.com/blag_dtp/

Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, ДТП случилось в восемь часов утра 21 марта. Водитель 1966 года рождения совершил наезд на двух пешеходов. Пострадали две девушки 20 и 29 лет. Они переходили улицу, предположительно, на разрешающий сигнал светофора.

На место вызвали скорую помощь, девушек с травмами доставили в больницу.