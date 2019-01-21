На реке Амур построят порты для вывоза зерна из России в Китай

Китайские инвесторы готовы вложить 25 миллиардов рублей в развитие растениеводческого комплекса и речных портов на Амуре для вывоза зерна в Китай. Этот вопрос обсудили во время проведения Дня инвестора во Владивостоке.

Полпред в ДФО Юрий Трутнев разговаривал о новом инвестпроекте с председателем совета директоров корпорации «Дуньцзин» (Harbin Dongjin Group) Чжаном Дацзюном и заместителем генерального директора Китайской компании строительства портов (China Harbor Engineering Company) У Ди, сообщает Минэкономразвития.

Китайская корпорация «Дуньцзин» совместно с китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован в пяти дальневосточных населенных пунктах: Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и селе Нижнеленинское. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 миллионов тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 миллиардов рублей, в развитие инфраструктуры – дополнительно 15 миллиардов рублей.

Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края.

«Проект будет реализован в несколько этапов. До сентября будет возведен склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тысяч квадратных метров, построен пункт пропуска. На втором этапе предполагается расширение складских мощностей и строительство двух причалов. Китайская компания строительства портов планирует завершить разработку общей концепции нового речного терминала до конца марта 2019 года, которая будет передана российскому проектно-конструкторскому институту для актуализации проекта под российские стандарты», – пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Он отметил, что в марте 2019 года начаты комплексные инженерные изыскания на объекте, ведется работа по выбору проектного института и подрядной организации для строительства пункта пропуска.

Китайская компания «Дуньцзин» входит в число крупнейших частных сельскохозяйственных корпораций на северо-востоке КНР. Основная деятельность – выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, производство сельскохозяйственного оборудования. Штаб-квартира располагается в Харбине. В 2017 году компания вошла в список 100 крупнейших предприятий Китая в сфере сельского хозяйства за рубежом.