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сегодня, 16:26 0

Аппарат, который запустят с Восточного, просканирует поверхность Луны

Аппарат, который запустят с Восточного, просканирует поверхность Луны
Фото: pixabay.com

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» проведет глобальную ядерно-физическую геологоразведку поверхностных образований Луны. Для этого применят гамма- и нейтронный спектрометр (ЛГНС), пишет ТАСС.

Данный аппарат планируется запустить с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Восточный в 2023 году.

«С помощью прибора ЛГНС мы получим глобальное представление о том, в каких местах какие элементы присутствуют, с какими концентрациями. Это глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита», – сообщил агентству заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

По его словам, орбитальный аппарат будет пролетать практически над всеми районами Луны, что позволит просканировать ее поверхность. Ученый отметил, что разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов. В результате по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая «элементный состав и количество летучих веществ» на Луне.

Ранее начальник сектора НПО имени Лавочкина Евгений Власенков сообщил, что предприятие проводит научно-исследовательские работы по созданию лунохода массой около 300 килограммов, который будет заниматься геологоразведкой.

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