На охрану лесов от пожаров ДФО выделяют 12 рублей на гектар, а Кавказу – 500

Субсидии на охрану лесов от пожаров на Дальнем Востоке в 40 раз меньше, чем на Кавказе. Об этом полпред президента Юрий Трутнев рассказал на заседании Совета ДФО. Кавказу выделяют больше 500 рублей на 1 гектар лесной площади, а Дальнему Востоку – всего 12.

«Мы находимся на первом месте по количеству лесных пожаров и площадей пройденных огнем, что в общем тоже можно объяснить, так как площадь территории ДФО самая большая – 40 % территории страны. Но как объяснить то, что у нас субсидии [на охрану лесов], установленные в этом году, – 12,2 рубля на гектар, при том, как, например, на Северном Кавказе – 516 рублей. Кто мне объяснит эту колоссальную разницу и почему так происходит?» – спросил Трутнев, открывая совещание, пишет ТАСС.

Полпред попросил ведомства доложить, почему распределение субсидий происходит именно так.

Пожароопасный сезон открыт на всей территории Приморского края и Еврейской автономии, в девяти муниципальных районах Амурской области, 17 лесничествах Хабаровского края, одного района Забайкалья, и пяти лесничествах Бурятии.