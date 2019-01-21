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сегодня, 16:27 3

На охрану лесов от пожаров ДФО выделяют 12 рублей на гектар, а Кавказу – 500

На охрану лесов от пожаров ДФО выделяют 12 рублей на гектар, а Кавказу – 500
Фото: Амур.инфо

Субсидии на охрану лесов от пожаров на Дальнем Востоке в 40 раз меньше, чем на Кавказе. Об этом полпред президента Юрий Трутнев рассказал на заседании Совета ДФО. Кавказу выделяют больше 500 рублей на 1 гектар лесной площади, а Дальнему Востоку – всего 12.

«Мы находимся на первом месте по количеству лесных пожаров и площадей пройденных огнем, что в общем тоже можно объяснить, так как площадь территории ДФО самая большая – 40 % территории страны. Но как объяснить то, что у нас субсидии [на охрану лесов], установленные в этом году, – 12,2 рубля на гектар, при том, как, например, на Северном Кавказе – 516 рублей. Кто мне объяснит эту колоссальную разницу и почему так происходит?» – спросил Трутнев, открывая совещание, пишет ТАСС.

Полпред попросил ведомства доложить, почему распределение субсидий происходит именно так.

Пожароопасный сезон открыт на всей территории Приморского края и Еврейской автономии, в девяти муниципальных районах Амурской области, 17 лесничествах Хабаровского края, одного района Забайкалья, и пяти лесничествах Бурятии.

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#Дальний Восток #пожары #природа

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    15 минут назад



    Кто мне объяснит эту колоссальную разницу и почему так происходит?» – спросил Трутнев



    Спокойный регион / не спокойный регион - разница понятна? На Кавказе куча льгот и субсидий в таком же соотношении с ДВ - вот ответ на вечный вопрос почему население отсюда валит.

  • Asd456

    Asd456
    12 минут назад

    Эээ Вася как бы извинятся перед академиком не пришлось

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 минуты назад

    Noir

    Спокойный регион / не спокойный регион - разница понятна?



    Так вотоночо!



    А я то думаю, что это с Белогорска такие криминальные новости пошли, хотят чтобы Амурке побольше выделили?!



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