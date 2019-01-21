Врач Юлии Началовой раскрыл причину ее смерти

Василий Шуров, лечащий врач Юлии Началовой, сообщил, что певица проявила халатность по отношению к здоровью. Больше месяца звезда не обращалась к врачам, надеясь, что боль и воспаление на ноге пройдет.

Ранее врач лечил Юлию Началову от подагры. Тогда певица прошла полное обследование. Медик опроверг смерть певицы из-за лимфомы, полгода назад у нее не было онкологического заболевания. «Даже если у Юли и выявили онкологию, то умерла она явно не от этого заболевания. Так резко от рака не умирают», – заявил Шуров.

Из-за болезни суставов певица не могла носить туфли на каблуках. В неудобной обуви она постоянно растирала ноги в кровь. В последнее время она ходила исключительно в мягких тапочках. К смерти певицы привела пустяковая рана. Во время съемок она натерла большой палец на ноге. По мнению Шурова, если бы Юлия обратилась к медикам сразу после того, как заметила инфекцию, она бы не умерла. Родные видели, что ей больно ходить, но она только отмахивалась, говоря, что все пройдет.

Шуров считает, что певица умерла от сепсиса. «Юля больше месяца не обращалась к врачам. В больнице ей предложили ампутацию, Началова отказалась. Доктора почистили ногу, попытались лечить, не помогло. Потом все-таки сделали ампутацию, но было уже поздно», – прокомментировал врач.

Специалист отметил, что когда он консультировал певицу, у нее еще не было проблем с диабетом. Представители Юлии подтвердили, что в последние месяцы у нее несколько раз сильно поднимался уровень сахара в крови. Однако на учет у эндокринолога артистка не встала и лечением диабета не занималась. «Чтобы диабет привел к гангрене, пациент должен долго и серьезно болеть, минимум пять лет жить с жестким диабетом», – считает врач.

Шуров с грустью констатировал, что Юлия проявила недопустимую человеческую беспечность. «Никого не подпускала к своей ноге, не лечила, во время съемки переобувалась в жесткие туфли на каблуках, с этой проблемой полетела в Рим. Надеялась, что само пройдет», – цитирует врача «Московский комсомолец».

Юлия Началова 11 марта попала в реанимацию, а умерла 16 марта. Композитор Виктор Началов сообщил, что у дочери не выдержало сердце. Певица запустила свое здоровье, пила различные таблетки и не обращалась к врачам. Родители заявили, что пагубное влияние на организм оказала анорексия. Певицу похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.