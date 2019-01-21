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сегодня, 16:04 0

«Академик Федор Углов» обслужил 919 амурчан

«Академик Федор Углов» обслужил 919 амурчан
Фото: пресс-служба ВСЖД

За 9 дней работы медицинского поезда «Академик Федор Углов» его услугами воспользовались 919 жителей Амурской области. Эти люди получили квалифицированную медицинскую помощь.

За период с 12 по 20 марта «Академик Федор Углов» посетил 9 железнодорожных станций: Ерофей Павлович, Уруша, Бамовская, Сковородино, Большой Невер, Талдан, Тыгда, Ушумун, Сиваки. Медицинскую помощь пациентам оказывали терапевт, хирург, невролог, уролог, эндокринолог, оториноларинголог.

Было проведено почти 2,7 тысячи диагностических исследований, 71 человек получил направления на лечение в стационарных клиниках.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, медпомощь населению предоставлялась бесплатно. При этом ветераны Великой Отечественной войны обслуживались вне очереди.

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#здоровье #транспорт

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