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сегодня, 16:00 2

Сергей Адаменко уходит с поста главы Благовещенского района

Сергей Адаменко уходит с поста главы Благовещенского района
Фото: Амур.инфо

22 марта в Благовещенском районе пройдет заседание Совета народных депутатов. Народные избранники планируют обсудить вопрос «О досрочном прекращении полномочий главы Благовещенского района Адаменко С.В.»

Корреспонденту Амур.инфо Сергей Адаменко пообещал прокомментировать эту информацию 22 марта, после заседания Совета депутатов.

Среди претендентов на пост руководителя Благовещенского района источник Амур.инфо назвал первого заместителя главы района Евгения Седых. Также в числе возможных кандидатур собеседник Амур.инфо назвал депутата Благовещенского районного Совета Татьяну Ракутину. Однако она пояснила, что вопрос по ее выдвижению на должность главы в партии не обсуждался.

«Завтра состоится сессия районного Совета, на которой будет принята отставка главы. По неофициальной информации, Сергей Адаменко переходит на работу в правительство, в министерство сельского хозяйства», – рассказала Амур.инфо Татьяна Ракутина.

Сергей Адаменко работает в администрации Благовещенского района с 2010 года. В ноябре его назначили первым заместителем главы. В 2011 году на досрочных выборах он был избран главой района. В 2016 году – переизбран на этот пост по конкурсу.

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#областная власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Шелковица

    Шелковица
    1 час назад

    Сергей Владимирович, Вы порядочный, волевой и интеллигентный человек! Здоровья Вам и успеха!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Он свалку - то, убрал между Волково и Грибским?

    Емельяненко - то пораньше уволился, вроде?

    Или трудится ещё?

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