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67 % работающих на строительстве Амурского ГПЗ – иностранцы

67 % работающих на строительстве Амурского ГПЗ – иностранцы
Фото: www.gazprom-neft.ru

На площадке строительства Амурского ГПЗ работает 33 подрядные организации. Общая численность строительного персонала, задействованного в данный момент, составляет более 14 000 человек. Из них 67 % – иностранцы: граждане Германии, Китая, Италии, Сербии, Турции и стран Содружества независимых государств.

Иностранные и российские специалисты представлены как в составе инженерно-технических работников, так и среди строительных рабочих. На площадке строительства востребованы: монтажники, арматурщики, бетонщики, сварщики, стропальщики другие строительные специальности.

Как объясняют в объединенном пресс-центре Амурского интегрированного проекта, необходимость привлечения иностранной рабочей силы обусловлена следующими факторами. Во-первых, на Амурском ГПЗ будет использоваться сложное лицензионное технологическое оборудование, которое поставляется не только российскими, но и целым рядом крупных иностранных компаний. По условиям контрактов с этими компаниями монтажом оборудования должны заниматься сотрудники, имеющие соответствующий опыт, необходимую сертификацию, прошедшие специальное обучение – это, как правило, зарубежные специалисты.

Во-вторых, такой масштабный проект, как строительство Амурского ГПЗ, потребует привлечения большого количества строительного персонала – в 2019–2020 годах будет задействовано около 25 000 человек. Такая колоссальная мобилизация осложнена при ориентации исключительно на российскую рабочую силу. В-третьих, в Амурской области идет реализация других масштабных проектов – космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», трансграничный мостовой переход Благовещенск – Хэйхэ и других. Они испытывают потребность в квалифицированных кадрах. При этом органы службы занятости отмечают нехватку соответствующих специалистов в регионе.

По данным местных центров занятости населения, на рынке труда существует территориальное и структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Так, для замещения рабочих профессий предприятиями области на 1 февраля 2019 года заявлена 38 481 вакансия. Наиболее востребованы арматурщики, бетонщики, газосварщики, изолировщики, каменщики, кровельщики, монтажники, плотники. При этом количество претендентов на вакансии составило, например, на 523 вакансии стропальщиков – три безработных гражданина, на 2 730 вакансий электрогазосварщиков – шесть безработных граждан.

Компании, управляющие строительством Амурского ГПЗ, в первую очередь ориентированы на использование российских кадров. Иностранная рабочая сила привлекается в случае, если на вакансию нет претендентов из числа российских граждан либо в случае, когда привлечение зарубежных специалистов обусловлено контрактными обязательствами.

При этом доля специалистов из числа жителей Амурской области на проекте строительства ГПЗ высока. В основном это люди, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в крупных региональных проектах, таких как строительство космодрома Восточный, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.

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#строительство #технологии #экономика

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Комментарии
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  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    1 час назад



    При этом доля специалистов из числа жителей Амурской области на проекте строительства ГПЗ высока.



    во врут то. даже те, кто рассиянин - те своих ИТР притащили на вахту.

    им местные не к надобности.

    и рабочие не к надобности.

    местных нанимать - себе дороже. местные всё пиз в дом тащат, а вахтовикам материалы нафиг не сдались - их через полстраны не потащишь.

  • Seriy volchara

    Seriy volchara
    1 час назад

    Русских треть - и это хорошо. Там всякие профессии нужны - и разнорабочие и сварщики и т.д. Разнорабочим немного платят, местные за такие деньги не хотят идти на стройку, а узбекам-таджикам - норм. Они согласны. Ну, и как подчеркнул комментатор выше - вахтовики понадежнее будут.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сколько там трупов уже на данном строительстве, при производстве работ?

  • Noir

    Noir
    23 минуты назад

    Т.е. гражданин германии приехал за 50 тыс.руб работать, ну пусть даже за 100 т.руб? А местному на эту должность выше 50 не дадут.

    Про воровство: местные и так если надо сопрут, все что плохо лежит.

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    С космодрома миллиардами упёрли и не местные.

  • santyago

    santyago
    28 секунд назад

    Вот врут,какие из средней азии квалифицированные рабочии,они за лопату незнают с какой стороны браться,сам проверял))))

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