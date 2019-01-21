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Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Фото: Станислав Красильников, ТАСС

Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.

Чемпионами с мировым рекордом стали фигуристы из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань (234,84). Третье место досталось россиянам Наталье Забияко и Александру Энберту (217,98), сообщает Eg.ru.

20 марта короткую программу откатали женщины-одиночницы. Представительницы России заняли первое, четвертое и девятое места. Победитель будет известен после произвольной программы, которую спортсменки покажут 22 марта.

Самодурова выступит в произвольной программе под 16-м стартовым номером, Медведева - под 19-м, завершит соревнования одиночниц Турсынбаева, а Загитова будет предпоследней. Всего среди женщин-одиночниц соревнуются 24 фигуристки.

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