На въезде в Благовещенск нарушителей ПДД «ловил» беспилотник (фото, видео)

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На трассе «Подъезд к городу Благовещенску» в районе поста ДПС состоялись запуски беспилотника. Такие аппараты помогают полицейским контролировать дорожную обстановку и выявлять нарушителей ПДД.

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» провели совместно с управлением Росгвардии по Амурской области. На вооружении этого ведомства стоят беспилотники.

Камера летательного аппарата фиксировала нарушения, связанные с ездой по обочине и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. С земли оператор комплекса и сотрудник Госавтоинспекции следили за происходящим.

При выявлении нарушения ПДД информация о транспортном средстве по рации передавалась ближайшему автопатрулю. Беспилотник «вел» нарушителя по трассе до момента остановки инспектором ДПС, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Если водитель не согласен, ему дают возможность просмотреть видеоматериал.

Только за три часа операции специалисты выявили и пресекли 5 фактов нарушения ПДД.

«Два водителя допустили выезд на полосу встречного движения, один водитель нарушил расположение на проезжей части, в частности, движение по обочине, что запрещено Правилами дорожного движения. Один водитель не имел права на управление транспортным средством, страхового полиса, а также у него выявлены признаки опьянения. В дальнейшем подобные мероприятия будут продолжены», – рассказал командир отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Александр Гесаль.

Фото, видео: 28.мвд.рф