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сегодня, 15:07 2

На въезде в Благовещенск нарушителей ПДД «ловил» беспилотник (фото, видео)

На въезде в Благовещенск нарушителей ПДД «ловил» беспилотник (фото, видео)
Фото: кадр видео

На трассе «Подъезд к городу Благовещенску» в районе поста ДПС состоялись запуски беспилотника. Такие аппараты помогают полицейским контролировать дорожную обстановку и выявлять нарушителей ПДД.

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» провели совместно с управлением Росгвардии по Амурской области. На вооружении этого ведомства стоят беспилотники.

Камера летательного аппарата фиксировала нарушения, связанные с ездой по обочине и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. С земли оператор комплекса и сотрудник Госавтоинспекции следили за происходящим.

При выявлении нарушения ПДД информация о транспортном средстве по рации передавалась ближайшему автопатрулю. Беспилотник «вел» нарушителя по трассе до момента остановки инспектором ДПС, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Если водитель не согласен, ему дают возможность просмотреть видеоматериал.

Только за три часа операции специалисты выявили и пресекли 5 фактов нарушения ПДД.

«Два водителя допустили выезд на полосу встречного движения, один водитель нарушил расположение на проезжей части, в частности, движение по обочине, что запрещено Правилами дорожного движения. Один водитель не имел права на управление транспортным средством, страхового полиса, а также у него выявлены признаки опьянения. В дальнейшем подобные мероприятия будут продолжены», – рассказал командир отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Александр Гесаль.

Фото, видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 2269

#транспорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    6 минут назад

    А не крутовато ли выходит, за 3 часа всего 5 нарушений. Стационарная камера в разы больше делает.

  • Datatec

    Datatec
    1 минута назад

    если речь идет о здоровье и жизни людей, то наверное нет не круто. все средства хороши. а последствия нарушений пдд все знают

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