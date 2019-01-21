Генетик заявил, что сможет клонировать Месси

Генетик Аркади Наварро сообщил, что современные технологии могут позволить ученым клонировать футболиста Лионеля Месси. Человек, созданный при помощи генетических мутаций, будет очень похож на бомбардира «Барселоны».

«Мы бы получили близнеца Месси. Будто бы они родились вдвоем, но одного из них заморозили лет на 20. Современная медицина позволяет клонировать Месси. Клон Лионеля может унаследовать его талант. Мы можем получить настоящего брата-близнеца Месси», – цитирует ученого «Лента.ру».

Месси является лучшим бомбардиром в истории ФК «Барселона». За 674 матча, сыгранных за клуб, он забил 591 мяч. В ноябре он вышел на второе место по количеству голов в составе одного клуба за всю историю футбола. Сейчас рекорд принадлежит бразильскому футболисту Эдсону Пеле: он почти всю карьеру провел в «Сантосе» и забил мяч 643 раза.

Лионель Месси пять раз получал «Золотой мяч», вручаемый лучшим футболистам мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал Кубок Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Клонирование человека во многих странах считается неэтичным и противозаконным. В частности, создание клонов запрещено во Франции, Германии, Испании и США. В России в 2002 году также был введен временный закон о запрете клонирования.