Автохамов в Амурской области начнут штрафовать за парковку на газонах

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В Амурской области хотят ввести новые штрафы за нарушения в сфере экологии и охраны природы. В частности, наказывать начнут автохамов за парковку на газонах и других озелененных территориях.

Инициативу обсудили амурские депутаты на комитете по вопросам законодательства. На заседании отметили, что законопроект является актуальным. Сообщается, что случаев парковки автомобилей на газонах и цветниках становится больше. Поэтому власти намерены установить за это ответственность. Штрафовать автохамов планируется не только за парковку на газонах, но и на детских и спортивных площадках. Суммы штрафов пока не называются.

«Подобные действия не только нарушают эстетическое состояние территории населенного пункта, но и негативно сказываются на комфортности условий проживания граждан, а также затрудняют содержание объектов благоустройства», – сообщили в Законодательном собрании Амурской области.

Административная ответственность за такой вид нарушений российским кодексом об административных правонарушениях не предусмотрена. Вопрос областные парламентарии обсудят на мартовской сессии. Если большинство народных избранников поддержат инициативу, изменения внесут в закон Амурской области об административной ответственности.