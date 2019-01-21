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сегодня, 14:50 11

Автохамов в Амурской области начнут штрафовать за парковку на газонах

Автохамов в Амурской области начнут штрафовать за парковку на газонах
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области хотят ввести новые штрафы за нарушения в сфере экологии и охраны природы. В частности, наказывать начнут автохамов за парковку на газонах и других озелененных территориях.

Инициативу обсудили амурские депутаты на комитете по вопросам законодательства. На заседании отметили, что законопроект является актуальным. Сообщается, что случаев парковки автомобилей на газонах и цветниках становится больше. Поэтому власти намерены установить за это ответственность. Штрафовать автохамов планируется не только за парковку на газонах, но и на детских и спортивных площадках. Суммы штрафов пока не называются.

«Подобные действия не только нарушают эстетическое состояние территории населенного пункта, но и негативно сказываются на комфортности условий проживания граждан, а также затрудняют содержание объектов благоустройства», – сообщили в Законодательном собрании Амурской области.

Административная ответственность за такой вид нарушений российским кодексом об административных правонарушениях не предусмотрена. Вопрос областные парламентарии обсудят на мартовской сессии. Если большинство народных избранников поддержат инициативу, изменения внесут в закон Амурской области об административной ответственности.

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#автохам #закон #областная власть

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Наконец-то. Сначала ставят свои ведра на снег, потом на голую землю. А потом аргумент: ну тут же ничего и не росло! Да, потому и не растёт, что всю плодородную почву стесали, один голый песок остался.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Мизантроп со стажем

    Наконец-то. Сначала ставят свои ведра на снег, потом на голую землю. А потом аргумент: ну тут же ничего и не росло! Да, потому и не растёт, что всю плодородную почву стесали, один голый песок остался.

    ++++++++++++

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Не пойму что значит начнут штрафовать? А раньше типа это не было нарушением ПДД? Ну и ещё интересно как будут штрафовать -то? Гайцы будут во дворах засады устраивать?)))

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Max-1990

    Не пойму что значит начнут штрафовать? А раньше типа это не было нарушением ПДД? Ну и ещё интересно как будут штрафовать -то? Гайцы будут во дворах засады устраивать?)))



    не было

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад



    ~~«Подобные действия не только нарушают эстетическое состояние территории населенного пункта, но и негативно сказываются на комфортности условий проживания граждан, а также затрудняют содержание объектов благоустройства», – сообщили в Законодательном собрании Амурской области.



    Наконец-то! Свершилось!

    Не прошло и двести лет!

    В плюс к штрафу надо обязывать восстанавливать уничтоженный (испорченный) участок!

    Любопытно, кто из депов внёс такое грамотное предложение?

  • Старлей

    Старлей
    56 минут назад

    Насколько я помню раньше гаи не могло оштрафовать за парковку на газоне. Сами гаишники объясняли это тем, что нет такого понятия как газон и вынести штраф они не могут.

  • Max-1990

    Max-1990
    53 минуты назад

    Модератор
    Max-1990

    Не пойму что значит начнут штрафовать? А раньше типа это не было нарушением ПДД? Ну и ещё интересно как будут штрафовать -то? Гайцы будут во дворах засады устраивать?)))



    не было


    Почитал, действительно, штрафы за парковку на газоне действуют в зависимости от региона. Например, в Москве , Питере, Екатеринбурге итд. Единого понятия "газон" в ПДД нет.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    47 минут назад

    Oldlord



    ~~«Подобные действия не только нарушают эстетическое состояние территории населенного пункта, но и негативно сказываются на комфортности условий проживания граждан, а также затрудняют содержание объектов благоустройства», – сообщили в Законодательном собрании Амурской области.



    Наконец-то! Свершилось!

    Не прошло и двести лет!

    В плюс к штрафу надо обязывать восстанавливать уничтоженный (испорченный) участок!

    Любопытно, кто из депов внёс такое грамотное предложение?



    Судя по сообщению заксобрания, иницирован



    "губернатором области, разработан с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований области и Ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области»

  • tankist btb

    tankist btb
    44 минуты назад

    и что радоваться? завтра начнут штрафовать за детские коляски на газонах. лучше ограждение бы сделали газонов. половина газонов бурьяном заросла.

  • Kats

    Kats
    17 минут назад

    Не плохо было бы, чтобы задумались и об обустройстве парковок. Допустим, возле МФЦ на 50 лет.....Газоны огромные и ненужные, сделать парковку, высадить деревья ближе к зданиям.....

  • anschutka

    anschutka
    2 минуты назад

    Парковаться на газонах, конечно, плохо. Но проблему отсутствия парковок это не решает.

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