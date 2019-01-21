Предпенсионеры могут отдохнуть и подлечиться за счет страховых взносов

Новшества, позволяющие работодателю отправить сотрудника предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение за счет предприятия, появились с 2019 года. Этот пункт стал 13-м в списке так называемых предупредительных мер, за которые работодатель может получить компенсацию из Фонда социального страхования.

Специально для этого в текущем году в Амурской области на финансовое обеспечение предупредительных мер выделены средства в размере 100,5 миллиона рублей, это в полтора раза больше, чем в 2018 году. Есть ли у предприятия средства на то, чтобы купить путевку, а потом обратиться в ФСС за компенсацией, зависит от количества сотрудников, а значит, и размера отчисляемых в Фонд страховых взносов.

Работодатель сам определяет, в какой очередности отправлять сотрудников на отдых. При этом на санаторно-курортное лечение могут рассчитывать только работающие сотрудники предпенсионного возраста. Подтверждать этот статус не нужно.

«Человеком предпенсионного возраста считается в соответствии с действующим законодательством лицо за пять лет до достижения общего пенсионного возраста. Мы знаем, что в этом году произошли изменения. Если раньше это было два года до достижения этого возраста, то в 2019 году это пять лет до возраста, установленного законодательством. В этом году мужчины и женщины имеют право считаться такой категорией при достижении возраста 56 лет мужчины и 51 год женщины соответственно. (…) В соответствии с 580н Постановлением о предупредительных мерах никаких документов, подтверждающих статус предпенсионера, не требуется. В пакете документов предоставляются документы, удостоверяющие личность. В соответствии с ним и определяется возраст гражданина», – разъяснила Наталья Хрущева

При этом есть ряд условий: у предпенсионера должна быть справка 070/у, подтверждающая, что санаторно-курортное лечение ему показано, санаторий должен иметь лицензию на санаторно-курортную деятельность и должен находиться на территории страны.

«И в этом случае работник едет бесплатно. А уже к нам обращается работодатель этого застрахованного лица для того, чтобы мы вернули ему стоимость этой путевки. Предоставляет нам пакет документов. Это можно посмотреть в соответствии с 580н Постановлением. Информация также содержится на сайте регионального отделения, перечень этих документов, которые необходимо нам предоставить. И мы возмещаем уплаченную сумму в размере до 30 % от уплаченных страховых взносов», – рассказала Наталья Анатольевна.

На данном этапе работодатель должен приобрести путевку полностью за свой счет. По поводу софинансирования Минтруд никаких разъяснений пока не давал, пояснила Наталья Хрущева.

В Фонде напоминают, что подать заявление на предупредительные меры, в том числе на оздоровление предпенсионных сотрудников, необходимо до 1 августа. Но специалисты советуют не затягивать и обратиться как можно раньше.

«Все вопросы, которые уже сейчас могут возникнуть, я советую не откладывать в долгий ящик, поскольку любые документы требуют какое-то время для того, чтобы их оформить. Уже не говоря про то, что воспользоваться и пролечиться. Обратиться, еще раз повторю, можно до 1 августа. То есть, здесь срок пресекательный. В случае исчерпания финансирования мы можем отказать в предоставлении такого финансирования. На сегодняшний день пока эти средства есть. Я уже сказала, что это порядка 100 миллионов, поэтому обращаться нужно и можно, не откладывать это до 1 августа», – подчеркнула управляющая Амурским региональным отделением фонда социального страхования РФ.

Информацию о том, как получить разрешение на использование средств финансового обеспечения предупредительных мер, можно узнать на сайте регионального отделения Фонда социального страхования www.r28.fss.ru в разделе «Страхователям» – «Предупредительные меры» или по телефонам: 8(4162) 99-31-45, 99-31-44.

Подробнее о санаторно-курортном лечении сотрудников предпенсионного возраста, а также о возможности улучшения условий труда можно прочитать в полном интервью с Натальей Хрущевой на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы». Там же доступна видеоверсия программы.