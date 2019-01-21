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сегодня, 14:08 3

Амурчанина обманули «сотрудники банка»

Амурчанина обманули «сотрудники банка»
Фото: Амур.инфо

Житель Амурской области стал жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников банка. Мужчина лишился около 50 тысяч рублей. Сейчас происшествием занимается полиция.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от мужчины 1974 года рождения. Амурчанин сообщил, что у него обманом похитили деньги.

Предварительно установлено, что потерпевшему на телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что амурчанину одобрен кредит на общую сумму 250 тысяч рублей. Тот от предложения отказался, однако через некоторое время сам перезвонил «сотруднику банка» и попросил кредит на 500 тысяч рублей. Спустя 10 минут амурчанину перезвонила девушка, которая также представилась сотрудницей банка. Она сказала, что кредит одобрен, и попросила оплатить пошлину в размере 5 000 рублей. Мужчина перевел деньги на указанную ею банковскую карту.

После этого ему еще несколько раз поступали звонки «из банка». Звонившие просили оплатить страховку, курьерские услуги. Когда амурчанин понял, что его обманули, он обратился в полицию. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Сотрудники полиции убедительно просят жителей Амурской области не доверять свои сбережения незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или работниками социальных служб. Тем, кто стал жертвой злоумышленников, нужно сразу же сообщать об этом в полицию по телефонам: 02 (102 – с мобильного), 59-40-59.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    3 часа назад

    Нда, гражданину срочно необходимо перечитать детские сказки про Емелю, Золотую рыбку, Серебряное копытце и тд.

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    лох не мамонт - не вымрет :)

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    "Такой большой, а в сказки верит"

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