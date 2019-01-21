В Приамурье военного лишили звания «майор» за коррупцию

Осужденный – помощник командира войсковой части 62825 по физической подготовке, начальник физической подготовки воинской части. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 3 статьи 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) Уголовного кодекса РФ.

Установлено, что в конце 2017 года мужчина по итогам сдачи зачетов по физической подготовке поставил в итоговой ведомости двум военнослужащим завышенные оценки, которые не отражали реального положения дел. Это повлекло необоснованную выплату военнослужащим премии в размере более 461 тысячи рублей. За оказанную услугу помощник командира части получил от каждого военного взятку в размере 50 тысяч рублей.

Решением Белогорского гарнизонного военного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Также его лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, и воинского звания «майор». Как сообщается на сайте Главного военного следственного управления СКР, суд обязал мужчину выплатить военному ведомству причиненный ущерб в полном объеме.