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сегодня, 13:28 2

В Приамурье военного лишили звания «майор» за коррупцию

В Приамурье военного лишили звания «майор» за коррупцию
Фото: pixabay.com

Появились подробности приговора, который ранее был вынесен военному судом в Белогорске. Его приговорили к реальному лишению свободы за коррупционные преступления. Мужчину также лишили воинского звания.

Осужденный – помощник командира войсковой части 62825 по физической подготовке, начальник физической подготовки воинской части. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 3 статьи 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) Уголовного кодекса РФ.

Установлено, что в конце 2017 года мужчина по итогам сдачи зачетов по физической подготовке поставил в итоговой ведомости двум военнослужащим завышенные оценки, которые не отражали реального положения дел. Это повлекло необоснованную выплату военнослужащим премии в размере более 461 тысячи рублей. За оказанную услугу помощник командира части получил от каждого военного взятку в размере 50 тысяч рублей.

Решением Белогорского гарнизонного военного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Также его лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, и воинского звания «майор». Как сообщается на сайте Главного военного следственного управления СКР, суд обязал мужчину выплатить военному ведомству причиненный ущерб в полном объеме.

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#военные #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    4 часа назад

    Да везде так сдают зачеты! Офицеры дохленькие пошли.

  • tankist btb

    tankist btb
    30 минут назад

    дохленькие вряд ли а вот хитренькие это да. майор это слабо. там генералы дела делают это мелочь

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