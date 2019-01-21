В 2019 году Благовещенск должен войти в состав зоны «Свободный порт Владивосток»

Благодаря реализации этих проектов в Благовещенске будет создано 400 рабочих мест. Якорным проектом стала канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ. Власти обещают, что добираться в Китай по канатке амурчане смогут уже 2021 году. В рамках проекта построят пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли.

«На трассе планируем включить в работу 12 кабинок вместимостью 40 человек. В течение часа по маршруту смогут переезжать до двух тысяч человек. Время в пути из одного города в другой составит всего три минуты», – пояснили инвесторы, представители группы компаний «Регион».

В заявку включен проект соевого завода. Предприятие собирается выпускать кормовой соевый шрот и гидратированное соевое масло. Перерабатывать планируется до 300 тонн соевых бобов в сутки. Производить – до 68 тысяч тонн соевого шрота в год для центральной России и 14 тысяч тонн масла – на экспорт в Китай.

«Мы давно думали над созданием нового соевого завода, но сложности с процентами на кредит и показатели экономической эффективности говорили не в нашу пользу. Поэтому само появление в городе режима с льготами и преференциями поможет не только нам запустить завод, но и другим предпринимателям создать новый бизнес, который раньше откладывали по тем или иным причинам», – рассказал руководитель сельхозпредприятия Степан Инюточкин.

Потенциальным резидентом экономической зоны стал завод по выпуску изделий из газобетона. Компания готова поставлять на строительный рынок Амурской области и соседних регионов до 100 000 кубов продукции в год.

Ожидается, что не более чем через 10 месяцев подачи заявки в Минвостокразвития Благовещенск получит статус «свободного порта». За это время в министерстве подготовят проект изменений в федеральный закон и направят на рассмотрение в правительство России. Предполагается, что амурская столица получит статус к моменту открытия движения по международному мосту через Амур к концу 2019 года.

«Новая экономическая зона с облегчённым налоговым и таможенным режимом значительно увеличит инвестиционный потенциал региона, обеспечит создание новых производств и занятость населения, создаст благоприятные условия для увеличения темпов социально-экономического развития территории. Кроме этого, новый режим позволит расширить туристический потенциал Приамурья», – отметил губернатор Василий Орлов.

Как пояснили в Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций, больше 100 предпринимателей уже получили консультацию о новом режиме с налоговыми льготами и преференциями. В регионе прошел семинар, где рассказали о деталях работы компании-резидента. Специалисты готовы помогать амурским компаниям получить статус резидента «свободного порта».

«Придут крупные инвесторы с абсолютно новым качеством производства, местные предприятия получат возможность расширения линейки производства. Мы получим достаточно высокий уровень товаров, а после первой пятилетки – налоговые поступления. Это дополнительные поступления в казну города, социальные направления, коммунальные расходы, все, что связано с реконструкцией и строительством новых объектов», – рассказала Валентина Калита.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О свободном порте Владивосток» в июле 2015 года.