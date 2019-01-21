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сегодня, 13:20 24

Амурчане «производят» мусора больше, чем заложено в нормативах

Амурчане «производят» мусора больше, чем заложено в нормативах
Фото: www.amur.info

В Амурской области власти исследуют объемы мусора, который «производят» жители разных районов. Для этого устраиваются пробные сборы мусора в разных селах. Только за один выезд в селе Новотроицком у населения приняли 35 кубометров, что почти равно месячной норме.

Министерство ЖКХ Приамурья фиксирует заметное увеличение объемов твердых коммунальных отходов, собранных в ходе пробных выездов в села, в сравнении с установленными нормативами. Региональные операторы совместно с транспортировщиками отходов проводят тестовые выезды в села с целью уточнить составленные графики, способы сбора и объемы отходов. С начала года региональные операторы провели более 15 тестовых выездов в села.

Как отмечает ряд регоператоров, еженедельные пробные выезды в села позволяют с уверенностью говорить о превышении объема накопленных отходов принятых нормативов. К примеру, в селе Новотроицком Благовещенского района только за один объезд села от населения принято 35 кубических метров ТКО, что практически составляет месячный нормативный объем мусора – 37 кубометров. Аналогичная ситуация и в других населенных пунктах, где проводится пробный сбор мусора, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Стоит учесть, что сейчас идет только подготовка к реализации федерального закона об отходах производства и потребления, поэтому не все жители сел осведомлены о графике работы спецмашин и о маршруте движения. Меньше половины от общего числа жителей приняли участие в тестовых выездах, – отметил представитель РО "Полигон" Владимир Каршакевич. – Также жители ссылаются на то, что низкие температуры не позволяют подготовить основные объемы мусора и, когда почва хорошо прогреется, размер твердых коммунальных отходов будет в разы больше».

Как отметил сотрудник компании перевозчика ООО «Спецавтохозяйство» Александр Гурушкин, для того, чтобы собрать весь мусор на указанном маршруте, используется спецтехника с вместительным кузовом, оснащенная специальным механизмом для уплотнения ТКО. Только таким образом можно справиться с большим количеством бытовых отходов, превышающим месячные нормативы.

«Сегодня мы обсуждаем с регоператорами вопросы оборудования мест временного накопления ТКО путем заключения договоров аренды и концессионных соглашений с муниципалитетами. Кроме того, готовятся предложения по изменению расположения мест накопления, чтобы оптимизировать логистику. Закон о переходе на новую систему очень сложен, изменения в него вносятся постоянно, поэтому работу по корректировке наших нормативных актов и деятельности регоператоров мы ведем регулярно. Правительством области приняты все необходимые нормативные документы. 1 апреля мы, безусловно, переходим на новую систему и начинаем работать по-новому», – рассказал заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Что значит объёмы мусора превышают нормативы, и кто эти нормативы назначил? Мусора выбрасывается столько, сколько накапливается, а остальной, не нормативный, что оплачивать в двойном размере, как и всё у нас делается? Проверьте ещё канализацию, может и там более, чем положено по нормативу...Кстати, вокруг этих самых мусорников такая грязь, что подойти проблематично. Там никогда не подметается, говорят не наша территория.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Что за заголовок? ПричОм тут амурчане? Если кто-то и превысил, так явно не все скопом. Новотроичане превысили? Нормативы? Ну, так и пишите "Новотроичане" превысили "нормативы (высосанные из пальцу)".

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    себе в убыток мусорщики работают

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Братеев

    себе в убыток мусорщики работают



    Прямо оторваться не могут, а работают в убыток.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Осознают что занимаются важным делом. Высокая социальная ответственность у них.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а потом дворцы себе покупают-убыточные вы наши

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Задрали.

  • Ян80

    Ян80
    3 часа назад

    К примеру, в селе Новотроицком Благовещенского района только за один объезд села от населения принято 35 кубических метров ТКО, что практически составляет месячный нормативный объем мусора – 37 кубометров. Аналогичная ситуация и в других населенных пунктах, где проводится пробный сбор мусора, сообщает пресс-служба областного правительства.

    К какие то веки приехали мусорщики к жителям деревень, вот они на радостях и выкинули все, что годами копилось.

    Понятно, что реальный объем мусора будет меньше при регулярном его сборе.

    Но теперь тариф надо поднимать! А что делать!? Контрольные замеры же превышены)))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Ну так это мусор, скопившийся за многие лета. Сейчас все выбросят и много меньше станет.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Мартовская Зима

    Ну так это мусор, скопившийся за многие лета. Сейчас все выбросят и много меньше станет.



    Но будет поздно, жадные рожи уже потирают свои ладошки и набивают карманы.

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    Это точно, селянам не хватило тямы понять, что это контрольный замер, тупо выгребли все что было. за счет наивности и откровенной недальновидной глупости одних, богатеют другие. Все как в 90-ые, когда за копейки скупали огромные заводы и фабрики.

    Опять же вопрос, а стоило ли публиковать такой поверхностный взгляд на ситуацию. Это же явное зомбирование, типа, "вы много гадите, мы вам еще мало насчитали". На кого работаем, ребята, на тех, кто будет "греть руки" у мусорных кучек (и я не про бомжей)?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад



    Только за один выезд в селе Новотроицком у населения приняли 35 кубометров, что почти равно месячной норме



    Молодцы! Старались, копили! Ждали оператора и дали ему работу!

    Горжусь Новотройцами!

    Зы: а что там про сверх прибыли в других местах?

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    ay

    Что за заголовок? ПричОм тут амурчане? Если кто-то и превысил, так явно не все скопом. Новотроичане превысили? Нормативы? Ну, так и пишите "Новотроичане" превысили "нормативы (высосанные из пальцу)".



    Тоже, сильно пртестую , почему Амурчане почему не в Приамурье?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А это вообще бомба, завышенные тарифы оказались заниженными))

    "Надо померить другим методом" - новый лозунг правительства РФ.

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    В министерсте инопланетяне сидят что ли)))? Да из деревень в жизни никто никогда мусор не вывозил, вы там совсем людей за идиотов держите? Понаберут по объявлению"специалистов" и "начальников" и несут потом "пургу". Вам самим то не стремно чушь такую нести?

  • vladimirna

    vladimirna
    2 часа назад

    это ржака конечно, киевская жжет)))

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    так правильно в деревне выгребли все "закрома" в которых мусор годами лежал. С 1 апреля начнут работать по новому - вопрос: что собственно говоря изменить? мусор как вывозили на полигон так и будут вывозить, по той же дороге на туже свалку!!!!!! ЧТО НОВОГО В РАБОТЕ (кроме финансовой составляющей).

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Ян80 1 час назад ++++++

    Точно, у них ни когда не вывозили мусор, а тут мешки. Каждую неделю уже такого не будет. Регоператор будет мешки пустые забирать

  • Александр25.09.1985

    Александр25.09.1985
    2 часа назад

    На россии1 должен выйти сюжет, о том как же нам жизненно необходимо срочно поднять тарифы на мусор. Непременно с душещипательной историей

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Так уже ж одна, к-хм, амурчанка, выступала с заявлением, что оттягивать (мусорную аферу реформу) больше нельзя, а то попадём в ряды позорников. То, что в нерезиновске все такие, её как-то не колыхало.

  • Пришлый

    Пришлый
    1 час назад

    vertex

    Мартовская Зима

    Ну так это мусор, скопившийся за многие лета. Сейчас все выбросят и много меньше станет.



    Но будет поздно, жадные рожи уже потирают свои ладошки и набивают карманы.



    ну если бы народ включил режим дальновидности и оставил в этот период полупустые баки, то уже через месяц после начала работы регоператора, последний бы инициировал проведение еще одного замера, подтверждающего несоответствие нормативных и фактических показателей.

    Вопрос: проведут ли такой же контрольный замер только уже по инициативе жителей, несогласных с тем, что вывезенный накопленный за долгие годы мусор взялся за основу норматива вывоза мусора в месяц?

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    1 час назад

    Скорее всего эта кубатура как всегда обман. Видимо собрали раз в месяц или год мусор, вот и получилось. Позамеряйте недели две каждый день, тогда о чем то можно говорить. Для примера, дом на 400+ квартир за месяц потребил 63 м3. В Новотроицком по данным вики проживает почти 900 чел. По людям даже меньше дома скорее всего. Но в мкд вывозят 5 раз в неделю, а тут за 1 раз. То есть будет 150 кубов минимум в неделю? Не верю. Согласен что просто для пересмотра норматива сделано и замеряют так как выгодно.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Алекс Ветер

    Скорее всего эта кубатура как всегда обман. Видимо собрали раз в месяц или год мусор, вот и получилось. Позамеряйте недели две каждый день, тогда о чем то можно говорить. Для примера, дом на 400+ квартир за месяц потребил 63 м3. В Новотроицком по данным вики проживает почти 900 чел. По людям даже меньше дома скорее всего. Но в мкд вывозят 5 раз в неделю, а тут за 1 раз. То есть будет 150 кубов минимум в неделю? Не верю. Согласен что просто для пересмотра норматива сделано и замеряют так как выгодно.



    Почему по МКД не делают замеры? Наверно там ситуация прямо противоположная, чем с однократным (1 раз в год) вывозом вывозом мусора из деревень.По МКД не хотят тариф уменьшить?

  • AmurLand

    AmurLand
    20 минут назад

    ща буду ругаццо. но это нерепрезентативная выборка

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