Амурчане «производят» мусора больше, чем заложено в нормативах

В Амурской области власти исследуют объемы мусора, который «производят» жители разных районов. Для этого устраиваются пробные сборы мусора в разных селах. Только за один выезд в селе Новотроицком у населения приняли 35 кубометров, что почти равно месячной норме.

Министерство ЖКХ Приамурья фиксирует заметное увеличение объемов твердых коммунальных отходов, собранных в ходе пробных выездов в села, в сравнении с установленными нормативами. Региональные операторы совместно с транспортировщиками отходов проводят тестовые выезды в села с целью уточнить составленные графики, способы сбора и объемы отходов. С начала года региональные операторы провели более 15 тестовых выездов в села.

Как отмечает ряд регоператоров, еженедельные пробные выезды в села позволяют с уверенностью говорить о превышении объема накопленных отходов принятых нормативов. К примеру, в селе Новотроицком Благовещенского района только за один объезд села от населения принято 35 кубических метров ТКО, что практически составляет месячный нормативный объем мусора – 37 кубометров. Аналогичная ситуация и в других населенных пунктах, где проводится пробный сбор мусора, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Стоит учесть, что сейчас идет только подготовка к реализации федерального закона об отходах производства и потребления, поэтому не все жители сел осведомлены о графике работы спецмашин и о маршруте движения. Меньше половины от общего числа жителей приняли участие в тестовых выездах, – отметил представитель РО "Полигон" Владимир Каршакевич. – Также жители ссылаются на то, что низкие температуры не позволяют подготовить основные объемы мусора и, когда почва хорошо прогреется, размер твердых коммунальных отходов будет в разы больше».

Как отметил сотрудник компании перевозчика ООО «Спецавтохозяйство» Александр Гурушкин, для того, чтобы собрать весь мусор на указанном маршруте, используется спецтехника с вместительным кузовом, оснащенная специальным механизмом для уплотнения ТКО. Только таким образом можно справиться с большим количеством бытовых отходов, превышающим месячные нормативы.

«Сегодня мы обсуждаем с регоператорами вопросы оборудования мест временного накопления ТКО путем заключения договоров аренды и концессионных соглашений с муниципалитетами. Кроме того, готовятся предложения по изменению расположения мест накопления, чтобы оптимизировать логистику. Закон о переходе на новую систему очень сложен, изменения в него вносятся постоянно, поэтому работу по корректировке наших нормативных актов и деятельности регоператоров мы ведем регулярно. Правительством области приняты все необходимые нормативные документы. 1 апреля мы, безусловно, переходим на новую систему и начинаем работать по-новому», – рассказал заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров.