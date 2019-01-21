Пассажир поезда Тында – Комсомольск может лишиться свободы из-за взятки

53-летний житель поселка Эльбан Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела. Мужчина совершил поездку в поезде Тында – Комсомольск, в ходе которой предложил взятку полицейскому. Теперь ему грозит лишение свободы.

В поезде Тында – Комсомольск внимание транспортных полицейских привлек один из пассажиров. Житель поселка Эльбан ехал с работы домой и распивал спиртное. В отношении мужчины составили административный протокол. Тот, желая избежать административного наказания, попытался передать полицейскому взятку – 500 рублей.

Как сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО, мужчину предупредили об уголовной ответственности. Информация об инциденте сразу же была передана руководству.

Полицейские возбудили в отношении пассажира уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса РФ. В настоящее время дело передано в следственные органы. Как отмечается, мужчине грозит до 1 года лишения свободы.