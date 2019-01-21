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Народная группа «Криницы» из села Садовое отметила 10-летие

Народная группа «Криницы» из села Садовое отметила 10-летие

В Благовещенске народная группа «Криницы» отметила юбилей. 10 лет назад новый коллектив был создан в доме культуры села Садовое. С тех пор «Криницы» радуют своим творчеством всех любителей русской и казачьей песни.

Юбилей «Криницы» отметили концертом. Программа состояла из композиций о России, казачестве, красоте природы и русской души. В концерте приняли участие студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», ансамбль танца «Триумф» и народная вокальная группа «Нареченная песня». Все это – коллективы Городского дома культуры.

За высокое исполнительское мастерство, популяризацию самодеятельного народного творчества и в честь 10-летия со дня образования участников народной вокальной группы «Криницы» наградили благодарственными письмами от министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Вокальная группа «Криницы» часто выступает на областных, городских фестивалях и конкурсах, является постоянным участником городских мероприятий и праздников в селе Садовое.

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#концерты #культура

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