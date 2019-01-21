Сенатор от Приамурья Абрамов предлагает заняться экологией Амура

На встрече членов Совета Федерации с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным сенатор от Амурской области Иван Абрамов выразил серьезную обеспокоенность экологическим состоянием реки Амур. Он заявил, что оно приближается к критическому.

Как сообщает издание «Регионы РФ», сенатор направил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину предложение о разработке и включении в национальный проект «Экология» конкретных мероприятий по экологическому оздоровлению водной артерии, протекающей сразу по нескольким дальневосточным регионам – Забайкалью, Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю.

Комментируя свое предложение, парламентарий отметил, что проблема экологической безопасности Амурского бассейна приобретает глобальные масштабы, вызывая у населения Дальнего Востока серьезную тревогу:

«Состояние Амура стремительно приближается к "критическому" и требует проведения экологических мероприятий. Ухудшение экологической обстановки уже привело к тому, что Амур многократно утратил свое рыбопромысловое значение, а теперь под угрозу исчезновения поставлена уникальность биоразнообразия водной и наземной экосистем Амурского бассейна», – пояснил сенатор.

Парламентарий призвал министра проанализировать масштабы загрязнения Амура и на этой основе наметить необходимые шаги, направленные в первую очередь на снижение совокупного объема попадающих в реку загрязняющих веществ. В этом ключе, по мнению Ивана Абрамова, безусловно, и остро возникает потребность перезагрузки имеющихся договоренностей с Китаем по вопросам рационального использования и охране трансграничных вод. Известно, что КНР при активном развитии своей промышленности в последние десятилетия не обременяла себя обязательствами по утилизации отходов. Реальные данные о сбросах загрязняющих веществ в бассейн Амура китайской стороной нередко оставались закрытыми. Изменения в этом плане происходят, но они, по словам сенатора, незначительны.

В рамках своей инициативы, сенатор предложил предусмотреть при реализации национального проекта «Экология» проведение в отношении промышленных предприятий и объектов водопроводно-канализационного хозяйства оценки состояния систем очистки сбрасываемых сточных вод, сокращение отведения загрязненных стоков, предусмотрев модернизацию и контроль очистных сооружений. В том числе, при необходимости, определить необходимость подъема и утилизации затонувших судов и иных объектов в акватории Амура, и обеспечить проведение мониторинга состояния русла Амура и береговой линии.

«Включение в национальный проект "Экология" конкретных мероприятий по экологическому оздоровлению реки Амур и водных объектов, входящих в Амурский бассейн, позволит наконец обратить должное внимание на проблемы сохранения природы в Амурском бассейне и предпринять реальные шаги по улучшению экологических условий для проживающих на Дальнем Востоке граждан», – подчеркнул член Совета Федерации Иван Абрамов.