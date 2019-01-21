Больше 2 800 сирот в Амурской области ждут жилья

28 марта на правительственном часе в Законодательном собрании Амурской области обсудят поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, власти поднимут жилищный вопрос.

По данным на 1 января 2019 года, в очереди на получение жилья находятся 2 835 сирот, которые уже достигли 18 лет. Чтобы обеспечить квартирами всех, региону необходимо 3,28 миллиарда рублей.

По данным амурского правительства, неисполненные судебные решения имеют 943 человека. С 2015 года в области растет количество сирот, подлежащих обеспечению жильем. В 2018 году в список очередников включили 779 человек. Это больше, чем в предыдущие годы. В 2017 году – очередь пополнилась на 574 гражданина, в 2016 – на 719, а в 2015 – на 423.

В амурском правительстве считают, что причинами роста числа очередников является изменение федерального законодательства. У муниципалитетов появилось право отменять ранее принятые постановления о закреплении жилья за сиротами.

В частности, решения о невозможности проживания сирот в ранее закрепленном жилье принимаются, если квартира или дом непригодны для проживания, если площадь жилого помещения менее нормы, установленной законодательством, если жилье на законных основаниях занято родителями, инвалидами и недееспособными гражданами.

В Амурской области в 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было выделено 114,45 миллиона рублей. При этом квартирами удалось обеспечить 107 сирот. Для сравнения: в 2017 году квартиры получили 150 молодых людей, при этом в списке нуждающихся в жилье находилось 2 153 человека. В 2016 году квартиры купили 235 сиротам. А в 2015-м – 226.

В 2019 году на покупку жилья сиротам выделяют больше 167 миллионов рублей. Это примерно на 52 миллиона больше, чем в 2018 году. Около 116,5 миллиона направит федеральный бюджет и больше 50 миллионов – областной. Предположительно, денег хватит на покупку 145 жилых помещений. Кроме того, в мае планируется выделить дополнительные деньги на приобретение 25 квартир. Таким образом, в 2019 году министерство социальной защиты Амурской области должно обеспечить жильем 170 человек.

Для 100-процентного обеспечения сирот жилыми помещениями региону необходимо 3,28 миллиарда рублей. В том числе для исполнения судебных решений – 1,21 миллиарда.