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Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в месяц

Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в месяц
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Кандидат в президенты 2018 года Ксения Собчак рассказала о том, сколько она зарабатывает. В одной из передач, которую Собчак снимала для своего YouTube канала, Ксения призналась, что ее ежемесячный доход превышает четыре миллиона рублей.

Заявление Собчак о свое зарплате промелькнуло в выпуске с блогером Амираном Сардановым, который является автором YouTube канала «Дневник хача». Журналистка пришла в его офис и встретилась там не только с Амираном, но и с пранкером Эдвардом Билом.

Собчак спросила у Била о его зарплате и призналась, сколько зарабатывает сама. «Где-то 3-4 миллиона в месяц», – сказала она.

В ответ Эдвард Бил посмеялся и заявил, что в свои 22 года зарабатывает столько же, в том числе и на рекламе. Блогер думал, что доходы телеведущей гораздо больше.

Тогда Собчак высказалась, что работает «как лошадь всю гребаную жизнь» и постоянно чем-то занимается. Она также отметила, что у нее в собственности есть автомобиль Bentley GT.

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#ТВ #шоу-бизнес

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