Читатели Амур.инфо в вопросе введения цензуры в Интернете разделились на два лагеря

Больше 25 % проголосовавших, то есть 254 человека, отметили, что подавляющая часть информации из Сети развращает молодежь, поэтому они выступают за цензуру. Еще 120 человек (11,9 %), считающих, что цензура необходима, аргументировали это тем, что интернет способствует распространению терроризма и других негативных влияний. 71 человек (7 %), отвечая на вопрос «Поддерживаете ли вы введение цензуры в интернете?», выбрали вариант ответа «Да, интернет отучает мыслить самостоятельно».

223 участника голосования, а это 22,1 %, ответили «Нет, это откат к сталинским временам, так и до репрессий недалеко». Еще 116 пользователей (11,5 %) выбрали вариант «Нет, интернет помогает развиваться, дает возможность жителям отдаленных районов приобщаться к мировым ценностям». 174 человека (17,3 %) тоже выступили против цензуры, отметив, что развитие технологий запретами не остановить.

37 пользователей (3,7 %) ответили, что им все равно, будет введена цензура в интернете или нет. Три человека вообще заявили, что глобальной Сетью не пользуются, это 0,3 % от общего числа проголосовавших. И еще 10 человек (1 %) предложили свой вариант ответа на поставленный вопрос:

– Я за цензуру. Я против терроризма, порнографии, наркотиков, фейковых новостей, фото голых детей (даже новорожденных).

– Болт ложил на запрет.

– Я поддерживаю цензуру в плане распространения лжи СМИ, опубликование домыслов выдающихся за истину и сплетен.

– А что вы подразумеваете под «цензурой»? Если цензура на свободу слова и мысли, то, конечно, против.

– Свобода слова и цензура – понятия несовместимые.

– Цензура необходима – вопрос в том, какая. Я не хочу видеть в интернете материалы о насилии над людьми и животными и считаю, что этого быть не должно. Это цензура?

– Все должно быть в пределах разумного.

– Интернет нужен и для работы, и для общего развития, но все надо дозировать, жить в виртуальном мире невозможно, человеку и живое общение необходимо, а что читать в интернете и какие делать выводы – у каждого своя голова должна быть.

– А судьи кто…

– Считаю, что введение цензуры в интернете может привести к изоляции и отсталости. Однако контроль информации на предмет глобальных угроз нужен.