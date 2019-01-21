Старшая дочь Назарбаева возглавила сенат Казахстана: обзор прессы

В Вологодской области начнут бесплатно раздавать пустующие земли; на Бурейском водорохранилище заблудились рыбаки; фрагменты ракет будут падать на новый участок Зейского района. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» говорится о том, что новоявленный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал только что покинувшего президентский пост Назарбаева отцом-основателем казахстанской государственности, предложил переименовать столицу государства Астану в Нурсултан, наградить Назарбаева двумя высшими званиями, назвать центральные улицы всех городов именем Назарбаева и предоставить ему статус почетного сенатора.

Не исключаю, что и детей, родившихся в эти дни, предложат называть в честь первого президента Казахстана. Мальчиков – Нурсултанами, девочек – Нурсултаншами. Или Назарбайками.

Прочитав об этом, я подумал о России. Представляете, как станет называться наша столица? А как будет звучать девчачье имя?!

Также в номере

Что еще на эту же тему. Еще говорится о том, что предложение Токаева о переименовании столицы в Нурсултан тут же было принято без каких-либо референдумов. Забудьте слово Астана. Еще преемником Токаева на посту главы верхней палаты парламента по единогласному решению сенаторов стала старшая дочь Назарбаева Дарига. По Конституции страны к ней перейдет исполнение обязанностей президента, если вдруг с Токаевым что-то случится.

И тут я опять подумал, что не только у Назарбаева есть дочери. И чтобы отогнать от себя веселые мысли, начал искать другие, заслуживающие вашего внимания материалы.

Вам статья

Из еще интересного в «РГ» я выбрал статью о том, что в Вологодской области с 1 апреля начнут бесплатно раздавать пустующие земли. Более того, тем, кто переедет туда из других регионов, выплатят подъемные. На Вологодчине планируют таким образом избавиться от бесхозных земель. Делается все это по примеру «Дальневосточного гектара».

И, судя по тому, что названная статья – не единственная о Вологодчине (в другой рассказывается о создании «Службы быта на дому» ­– приедут, погладят, отремонтируют, сошьют) – вологодский губернатор решил подправить свой рейтинг упоминаемости в СМИ.

Очень интересно

Далее – «Амурская правда», которой я бы мог посвятить вообще весь обзор. На каждой полосе вы обязательно найдете интересный материал. Я же остановлюсь для начала на заметке под названием «Изумрудное счастье семьи Игнатенко». Здесь о том, что в амурском загсе чествовали с 55-летием семейной жизни супругов Игоря и Ларису Игнатенко. Игорь Данилович – известный литератор (могу прямо сейчас прочесть на память его стихи), Лариса Александровна – заслуженный учитель России. И дай бог им здоровья и долгих лет жизни!

На посошок

И еще одна заметка, на которую обратил внимание. Глава Циолковского Сергей Левицкий нарисовал портрет президента Владимира Путина и повесил в своем кабинете.

На работу ушел почти месяц. «Рисовал портрет с мыслями о патриотизме», – признался глава города. В газете говорится, что недавно Сергей Левицкий открыл персональную выставку икон. По логике вещей, портрет Путина должен находиться не в кабинете мэра.

Конечно, можно было бы назвать материалы о том, что на Бурейском водорохранилище заблудились рыбаки; что полиция, по словам ее начальника Аксенова, – зеркало нашего общества; что фрагменты ракет будут падать рядом с поселением эвенков (с чем мы их и поздравляем), но, согласитесь, заметка о портрете Путина – это по уровню патриотизма где-то рядом с заметками о Назарбаеве. Мимо не пройдешь.