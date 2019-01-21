Илья Авербух посчитал, что Медведева не сможет ворваться на пьедестал

Знаменитый хореограф Илья Авербух высказал свое мнение о выступлении фигуристок на чемпионате мира в Японии. После короткого проката олимпийская чемпионка Алина Загитова на первом месте, Евгения Медведева – на четвертом, а Софья Самодурова – на девятом.

«Браво Алине и браво команде Этери Тутберидзе. Видно, что Загитова подошла к чемпионату мира в очень хорошей форме. Понятно, что волнение никуда не девается, но сейчас есть та уверенность Алины, которая была на Олимпийских играх.

Важно, что достигнут приличный отрыв от Кихиры в 12 баллов. Это очень хорошо, но у японки остаются очень сложные прыжки. Теперь все в руках Алины. Если Загитова так же откатает произвольную программу, то догнать ее будет невозможно.

Я думаю, что Кихира и Турсынбаева – главные соперницы Алины на данный момент, японка в случае двух акселей может и подняться. Тройка, скорее всего, такой и будет: Загитова, Кихира, Турсынбаева.

Я рад за Женю Медведеву, потому что катание было намного лучше. Мы видели новую Медведеву, очень яркую и интересную. Но, конечно, она может предъявить сама к себе претензии. В данной ситуации права Татьяна Тарасова, которая сказала, что видела все тренировки Жени на чемпионате мира, и она блестяще справлялась с этим каскадом. А сейчас каскад не был выполнен безукоризненно, два балла на недокруте она потеряла, поэтому сейчас занимает четвертое место. С другой стороны, был хорошо выполнен аксель и катание интересное.

Почему Кихира без акселей выше Самодуровой? Качество других элементов у Кихиры очень высокое. Понятно, что судьи потенциально понимают, что она шла на очень рискованный прыжок. Не надо искать никаких происков. Соня – большая молодец, она справилась с программой, но ей нужно еще проделать колоссальный объем работы. И в плане исполнительного мастерства, и в остальном.

Сегодня было видно, что на фоне лидеров контент программы и качество скольжения у Софьи желает оставлять лучшего», – цитирует Илью Авербуха Sports.ru.

Многие фигуристки сильно рисковали, когда усложнили программы. Правила короткой программы неизменны – одна ошибка может привести к поражению. В отличие от произвольной, уже ничего не переставишь, не поменяешь и не «прицепишь» один элемент к другому. «Короткая – тонкий, но опасный канат, по которому нужно пройти и ни в коем случае не упасть», – высказалась в прямом эфире тренер Татьяна Тарасова.

В результате короткого проката Загитова набрала 82,08 балла и это стало лучшим ее результатом в сезоне. После проката Алина радовалась и долго обнималась с Тутберидзе. По мнению многих Загитова набрала необходимый запас баллов, чтобы оторваться от соперниц.

Евгения Медведева заняла четвертое место, получив 74,23 балла.

Софья Самодурова набрала 70,42 балла за короткую программу и стала девятой. Ее выступление нельзя считать провалом. Самодурова не допустила ни одной ошибки в программе. Но ее программа слаба, по сравнению с другими фаворитами сезона.

Произвольную программу девушки будут демонстрировать 22 марта.

Результаты короткой программы:

1. Алина Загитова (Россия) – 82,08

2. Каори Сакамото (Япония) – 76,86

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 75,96

4. Евгения Медведева (Россия) – 74,23

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 72,91

6. Мэрайя Белл (США) – 71,26

7. Рика Кихира (Япония) – 70,90

8. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,60

9. Софья Самодурова (Россия) – 70,42

10. Брэди Теннелл (США) – 69,50

11. Габриэль Дэйлман (Канада) – 69,19

12. Николь Шотт (Германия) – 63,18

13. Луна Хендрикс (Бельгия) – 62,6

19. Лорин Лекавалье (Франция) – 56,81

22. Элейн Шартран (Канада) – 55,89